Inhalt Seite 1 — Dritter Versuch – dritter Flop Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Pharmaindustrie, das war stets Norbert Blüms öffentliches Credo, wird hart angepackt. Tatsächlich zog er seit 1982, als er sein Amt antrat, dreimal gegen die Arzneimittelbranche ins Feld. Jedesmal kündigte er mit mannhaften Worten große Taten an. Dreimal kehrte Blüm mit blutiger Nase zurück. Nie konnte er durchsetzen, was geplant war. Kleinlaute Erklärungen folgten. Man hört sie auch in diesen Tagen wieder.

Zunächst forderte Blüm einen Solidarbeitrag in Milliardenhöhe für die Rettung der Krankenkassen. Die Pharmamanager aber blieben hart, sie zahlten keine müde Mark. Der zweite Versuch war die Festbetragsregel, mit der die Pillenpreise an die Kandare genommen werden sollten. Sie wurde zwar kein Fehlschlag, bringt aber auch nicht den gewünschten Erfolg (siehe Seite 19). Vergangene Woche schließlich wurde Blüms Konzept zur Kostenreduktion in der Ex-DDR hinweggefegt. Jetzt wissen es auch die neuen Bundesbürger: Minister Blüm hat einen wackeligen Stand; wird er kräftig angepustet, fällt er leicht um.

Dabei hat sich Blüm durchaus den richtigen Gegner ausgesucht. So wie das Gesundheitssystem der Bundesrepublik gestrickt ist, kann man die Pharmaindustrie nicht sich selbst überlassen. Da preisbewußte Nachfrager fehlen, kassiert sie fast nach Belieben ab, wenn der Staat keine Schranken setzt. Die Pillenfirmen haben lange gelebt wie im Schlaraffenland und sich bequem dick und rund gefressen. Auch in den neuen Bundesländern ließen sie ihrer Habgier freien Lauf.

Das aber war Norbert Blüm zuviel. Forsch verdonnerte er die Branche zur Bescheidenheit. Sie sollte nur 45 Prozent der Westpreise im Osten kassieren dürfen. Und das macht Sinn. Da die Ostdeutschen nur knapp halb soviel verdienen wie ihre Landsleute im Westen, liegen auch die Beitragseinnahmen der Krankenkassen zwischen Rostock und Zwickau auf entsprechend niedrigem Niveau. Höchstpreise für Medikamente hätten einen maßvollen Beitragssatz sichern können.

Aus Erfahrung wußte die Pharmaindustrie, daß Kampf lohnt. Da sie keinen guten Ruf zu verlieren hat, griff sie gleich zum äußersten Mittel: dem Boykott. Blüm knickte ein wie allenthalben die Bäume im Wintersturm. Nun werden die Arzneimittelhersteller nicht mehr alleine Opfer bringen müssen, um das drohende Defizit in den Ostkassen zu vermeiden, obwohl fast nur ihre hohen Preise dafür verantwortlich sein werden.

Die Pharmaindustrie, so die neue Regel, wird das Defizit lediglich bis zu einem Sockelbetrag – im ersten Jahr 500 Millionen Mark – alleine abdecken. Alles was darüberliegt, belastet je zur Hälfte die Arzneimittelhersteller und die Kassen.

Die Vereinbarung hat immerhin einen Vorteil. Das Preisniveau in Ost und West wird ausgeglichen; damit sind billige Reimporte in die Bundesrepublik ausgeschlossen. Zwei Nachteile aber wiegen schwerer.