Die sowjetische Armee marschiert nach Plan. Ihre parallel zum amerikanischen Countdown am Golf aufgebaute Drohkulisse ist nicht von Pappe. Erst sprengte das Militär neue Denkmäler für litauische Wehrmachts-Kombattanten. Dann besetzten die „Schwarzen Baretts“ in Wilna und Riga Presse- und Parteigebäude. Nun haben die Generäle alles sprungbereit gemacht für den großen Einsatz.

Es war das Verteidigungsministerium, nicht der sonst ewig mit Dekreten operierende Präsident, das die gewaltsame Aushebung der Wehrdienstverweigerer durch Luftlandeeinheiten in sieben der fünfzehn Sowjetrepubliken ankündigte. In diesen Republiken wird die Rote Armee offen als Besatzungsmacht bezeichnet. Die Zahl der Wehrpflichtigen, die dort noch den Einberufungen folgen, liegt um die zehn Prozent. Die Jagdszenen beim Sturm auf die Wohnungen durch die Fallschirmjäger müssen nicht ausgemalt werden.

Die drei baltischen Republiken haben schon den Rücktritt von Außenminister Schewardnadse als klares Signal für eine „neue Okkupation“ aufgefaßt. Am Dienstag morgen stand ihren Abgeordneten im Kreml die Angst ins Gesicht geschrieben. Die Erinnerung an 1956, als Chruschtschow im Windschatten der britisch-französischen Suez-Invasion Ungarn niederwalzen ließ, war allgegenwärtig. Viele befürchten, daß in den Wüsten am Golf und in den Ostseeprovinzen die gleiche Menge Sand durchs Stundenglas rinnt.

Dennoch reagierten die drei baltischen Schwestern unterschiedlich. In Litauen mußten die Kräfte der Besonnenheit kapitulieren: Ministerpräsidentin Prunskjene trat unter dem Druck der radikalen Nationalisten ab; bewaffneter Widerstand, zu dem Präsident Landsbergis bereits zu Weihnachten aufgerufen hatte, ist nicht mehr auszuschließen. Letten und Esten geben sich kompromißbereiter. Estlands Ministerpräsident Savisaar zur ZEIT: „Das Schicksal der baltischen Republiken liegt jetzt in den Händen der Weltgemeinschaft.“

Doch wie kann die Welt reagieren? Soll Amerika die Absage des ohnehin fraglich gewordenen Februar-Gipfels nebst Vertagung des Start-Vertrages androhen? Wollen viele Generäle nicht genau das erreichen: Endlich Schluß mit Schewardnadses Neuem Denken, das die Armee ihrer Feinde und ihrer Waffen beraubt? Immerhin sind die Motive des kalten Putsches seit November jetzt klarer zu erkennen. Das Militär hat die Loslösung der Republiken gekontert, weil sie die Auflösung der Armee bedeutet hätte. Wenn Gorbatschow dabei zur Galionsfigur der Generäle wird, kann ihm der Westen nicht mehr helfen. C.S.-H.