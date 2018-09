Die unsichtbare Grenze

Von Ernst-Michael Brandt

Hans S., Lauterbach-Maar

In den sechziger Jahren war der „Jägerhof“ noch ein kleiner Dorfgasthof im hessischen Vogelsberg, einer schönen, damals aber eher armen Landschaft. Im Besitz der Familie S. ist er seit fast 150 Jahren. Der Urgroßvater kaufte das Forsthaus Lauterbach-Maar samt zugehörigem Landwirtschaftsbetrieb für tausend Gulden. Er eröffnete eine Wirtschaft sowie einen Spezerei- und Kolonialwarenladen. In den sechziger Jahren baute der Vater von Hans S. einen kleinen Saal an, richtete sieben Gästezimmer ein und eine Kegelbahn; damals betrug der Umsatz circa 30 000 Mark monatlich.

Mit 22 Jahren erhielt der heute 33jährige Hans S. seinen Metzgermeisterbrief, nachdem er zuvor seinen Küchenmeister abgeschlossen hatte. Vor acht Jahren übernahm er den „Jägerhof“. Er machte eine halbe Million Mark Schulden und baute an.

Heute steht der „Jägerhof“ im neuesten Schlemmerführer, die Gaststube hat neben der Bar rund 50 und das Restaurant ebenfalls 50 Plätze; dazu gibt es 26 Zimmer mit Dusche und WC, TV und Telephon, Minibar. „Die Zimmer sichern die Finanzierung der Lohnkosten für die Angestellten und die Kreditrückzahlung, denn mit einem Restaurant ist das immer so eine Sache: Mal geht’s rauf, mal runter“, beschreibt Hans S. sein Konzept. Allerdings ist das inzwischen sichtbar ausgeufert; die Pferdezucht, die zum Familienbetrieb gehörte und sein Hobby war, hat er auflösen müssen. Heute steht er in der Küche und kocht, kauft ein beim Importeur, sammelt im Wald Pilze und Beeren für Konfitüren; schlachtet in vierzehn Tagen drei bis vier Schweine, kauft das Roastbeef im Knochen, läßt es vierzehn Tage abhängen, beint es aus, läßt es reifen; macht Wurst und Schinken, beizt Lachs selber; schlachtet im Jahr rund 160 Wildschweine...

Die Einrichtung der Gasträume mit den stilisierten Bauernmöbeln ist der in der „Pfeffermühle“ gar nicht so unähnlich. Allerdings – was dort die Spuren der Benutzung und des jahrelangen Mangels trägt, ist hier längst in zurückhaltender Eleganz geordnet und mit ausgesuchten Stoffen und Farben dekoriert. Umfangreich ist die seitenlange Speisekarte: vom Schweineschnitzel „Jäger Art“ zu 16,50 Mark bis zum Kalbsrückensteak mit Austernpilzen und wildem Reis oder Zarten Lammrücken im Ganzen gebraten auf Estragon-Sauce mit Gratin von Kartoffeln für jeweils 29,50 Mark; von Vorspeisen, Desserts oder vegetarischen Genüssen ganz zu schweigen.