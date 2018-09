ZDF, Montag, 14. Januar, 23 Uhr: „Fallada – letztes Kapitel“

Der Film von Helga Schütz (Buch) und Roland Graf (Buch und Regie) schildert die letzten Lebensjahre von Hans Fallada: Er setzt 1937 ein, als Fallada seine wichtigsten Romane in nur wenigen Jahren geschrieben hat, als er ein vielgelesener, auch in Nazi-Deutschland anerkannter Schriftsteller geworden ist und sich nach Carwitz zurückgezogen hat.

Die Gegend um Carwitz, die sogenannte Strelitzer Seenplatte, ist eine der schönsten und bislang unberührtesten deutschen Landschaften. Hier wollte Fallada mit seiner Familie ein „natürliches“, ein „gesundes“ Leben führen, fernab von den Exzessen der Hauptstadt, von dem „braunen Spuk“, wie man damals sagte, wenn man sich glauben machen wollte, daß es sich da um unwirkliche, spukhafte Erscheinungen handelte, die bald von selbst verschwinden würden.

Der Film beginnt mit dieser wunderbaren Seen- und Hügellandschaft, der die spukhafte Jahreszahl nicht anzusehen ist, mit ahnungslosem Gras und Schilf. Er beginnt bei diesem tröstlichen Fluchtpunkt Natur und bei der Alternative, die sich den Flüchtenden hier bietet: zu werden wie das Schilf oder umsonst geflohen zu sein. Die Jahreszahl steht fett in der Landschaft, etwas Unsichtbares ist da und wird natürlich registriert von dem, der ins Gesunde, Heile dieser Gegend fliehen mußte. Untertöne: Wenn die neue Sekretärin aus Berlin nach seinen Plänen fragt, teilnahmslos neugierig. Oder wenn die eigene Frau (Jutta Wachowiak) mit gläsernem Lächeln seine Irrwege durch die Stuben und Flure des kleinen Landhauses begleitet.

Der friedliche Alltag, das normale Leben als Schriftsteller bleibt auch in Carwitz für Fallada eine unerfüllbare Sehnsucht und wird zugleich als eigenes Ungenügen erfahren. Alles ist so hell und schlicht, er aber muß hinab, sein Unbewußtes mobilisieren, um Schriftsteller zu bleiben. Weil er kein Bauer ist, kann er sich mit den Jahreszeiten nicht begnügen, er muß hinab zu den Untertönen seiner ländlichen Idylle: mit Tabletten und Schnaps, mit wüsten Liebes Vormittagen auf dem Dachboden. Er kann der Jahreszahl sowenig entrinnen wie der eigenen Bestimmung, beides muß sich bewahrheiten in der persönlichen Tragödie: In einem Mann wie Fallada muß die Zeit wahr werden, er muß an ihr, an sich zugrunde gehen.

Was für ein unwirkliches Geschöpf ist diese Sekretärin aus Berlin (Corinna Harfouch)! Ganz fraulich und ganz unnahbar, eine Verehrerin des Autors und seine „Verräterin“ im Dienst der Gestapo (eine Frau zwischen den Fronten und ein lehrreiches Exempel zur gegenwärtigen Stasi-Diskussion). Und was für ein unwirkliches Geschöpf dieser Fallada (Jörg Gudzuhn), der eigentlich nie „gegenwärtig“ ist, dessen Ausbrüche in die Gegenwart, in das Leben, das er sich da inszeniert hat, so krampfhaft wie komisch sind. Die beständige Uneigentlichkeit, das Pathos der Untertöne, der ungeschrieenen Schreie machen diesen Defa-Film von 1988 zu etwas sehr Typischem, wenn auch stellenweise schwer erträglich. Bleierne, unentrinnbare Gegenwart teilt sich mit als DDR-Lebensgefühl der Achtziger, es lastet, und man leidet daran, Ohnmacht und unterschwellige Panik.

Mehr aber mußte gar nicht gesagt werden damals, vor der neuen Zeit, bevor eine neue Jahreszahl sich breit und fett in die mecklenburgische Seenlandschaft stellte. Martin Ahrends