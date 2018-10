Ob ausgelassene Fasnachtsfeiern oder Ruhe abseits vom Trubel: Sowohl schunkelfreudige Närrinnen und Narren als auch Karnevalsflüchtlinge können nachstehend ihr passendes Programm finden.

Das Bettelmännle und die Kohlwaldhexen sind die Symbolfiguren der Narrenzunft Alpirsbach: Ein Umzug mit diesen wilden Gestalten steht am Sonntag auf dem närrischen Festplan des Schwarzwälder Luftkurorts, und für den Montag ist ein Zunftabend angesetzt worden. Wer hier mithalten will, zahlt für das Alpirsbacher Fasnetsarrangement von 134 Mark an; drei Übernachtungen und Halbpension, der Eintritt für den Zunftabend und eine „närrische Spezialität“ sind darin enthalten. Auskunft: Kurverwaltung, Hauptstraße 20, 7297 Alpirsbach, Tel. 07444/61 42 81.

In Grassau im Chiemgau kann tolles Faschingstreiben mit einem sportlichen Winterurlaub kombiniert werden – im Rahmen der „Sport-Gaudi-Pauschale“. Im Preis von 211 Mark sind unter anderem eingeschlossen: die Teilnahme am Ski-Fasching auf den Grassauer Almen und am „maskierten“ Eisstockschießen, ein zünftiges Weißwurstessen sowie die Übernachtungen mit Frühstück vom 5. bis zum 12. Februar. Auskunft: Verkehrsamt in 8217 Grassau, Tel. 08641/23 40.

„Fasnachtspakete“ offeriert der Verkehrsverein Luzern (Haldenstraße 6, CH-6002 Luzern, Tel. 0041-41/51 71 71) für die Zeit vom 7. bis zum 12. Februar. Das Zwei-Tage-Arrangement kostet beispielsweise von 78 Franken an (rund 93 Mark) und enthält unter anderem die Übernachtungen mit Frühstück, Eintritt zu einer närrischen Veranstaltung, einen Sack Konfetti und Alka-Seltzer. Ein Informationsblatt über die Luzerner Fasnacht gibt’s beim Schweizer Verkehrsbüro, Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt/M., Tel. 069/23 96 66.

Schachspielen statt schunkeln können Karnevalsmüde in Tecklenburg während eines Seminars, das vom 8. bis zum 11. Februar dauert. Für 238 Mark können sich Schachfreunde, die des tollen Treibens überdrüssig sind, ihrem Hobby widmen; hierin eingeschlossen sind die Übernachtungen mit Frühstück sowie die Seminargebühr. Auskunft: Kurkolleg Tecklenburg e.V., Markt 7, 4542 Tecklenburg, Tel. 05482/77 50.

Das Silence-Hotel „Heide-Kröpke“ nennt sein Pauschalarrangement (8. bis 13. Februar) „Dem Karneval entfliehen“. Zu den einzigen Aktivitäten, mit denen Faschingsflüchtlinge hier rechnen müssen, gehören Essen, Schlafen und Spazierengehen. Einschließlich fünf Übernachtungen und Halbpension „in fünf Speisefolgen“ sind 450 Mark zu zahlen. Auskunft: Silence-Hotel „Heide-Kröpke“, 3031 Ostenholzer Moor, Tel. 05167/288.

Als „stiller Fluchtpunkt“ während der Faschingszeit empfiehlt sich auch das Schloßhotel „Kurfürstliches Amtshaus“ in Daun. Das „Karnevalsarrangement“ gilt vom 9. bis zum 12. Februar: Für drei Übernachtungen werden 590 Mark berechnet, ein sechsgängiges Menü am Sonnabend sowie ein fünfgängiges Menü am Rosenmontagabend unter anderem eingeschlossen. Auskunft: Schloßhotel „Kurfürstliches Amtshaus“, Auf dem Burgberg, 5568 Daun, Tel. 06592/30 31.

Muße haben Urlauber während der Faschingszeit auch in Baden-Baden: Dort offeriert beispielsweise das Steigenberger-Hotel „Europäischer Hof“ ein spezielles Arrangement für die Tage zwischen dem 8. und dem 12. Februar. Von 756 Mark an sind im Doppelzimmer zu zahlen, vier Übernachtungen und Halbpension sowie zwei Vier-Gänge-Menüs unter anderem inbegriffen. Auskunft: „Europäischer Hof“, Kaiserallee 2, 7570 Baden-Baden, Tel. 07221/235 61. lei