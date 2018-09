Inhalt Seite 1 — Tod nicht ungünstig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wilhelmshaven

Es ging um ungefähr sechzig Quadratmeter Wohnfläche, drei kleine Zimmer, Küche und Bad in der Wilhelmshavener Böttcherstraße 5 a, und um die Frage, wer dort leben darf: das alte Paar, das da seit 55 Jahren zur Miete wohnte, oder der junge Arbeitslose, der ihre winzige Haushälfte gekauft hatte, um dort mit seiner Frau und seiner Tochter einzuziehen. Das Oldenburger Landgericht sollte diese Frage entscheiden.

Für die erste Instanz war das ein klarer Fall gewesen. "Es bedarf keiner näheren Darlegung", so das Urteil des Wilhelmshavener Amtsgerichts, daß die alten Leute "mit dem Haus so sehr verwurzelt sind, daß ihnen ein Umzug an ihrem Lebensabend nicht zuzumuten ist". Für die Oldenburger Richter bedurfte das sehr wohl einer näheren Darlegung, aber ehe es dazu kam, starb der Mieter. 89 Jahre war er alt, krank und fast blind. Während seiner letzten zwei Jahre hatte er drei Prozesse gegen den neuen Hausbesitzer führen müssen: um eine Mieterhöhung, um einen Schuppen, den der Vermieter abreißen wollte, und wegen der Kündigung. "Er hatte einfach keine Lust mehr", sagte sein Sohn.

Seine Frau aber lebte noch, 87 Jahre alt und schwer gehbehindert, als das Oldenburger Landgericht im August vergangenen Jahres die Sache ein zweites Mal verhandelte. Konnte man sie aus der Wohnung vertreiben, in der sie seit 55 Jahren lebte? Grundsätzlich kann jedem Mieter gekündigt werden, wenn der Hausbesitzer Platz für sich oder einen nahen Angehörigen braucht. Daß die Familie des arbeitslosen Dachdeckers diese Wohnung dringend benötigte, ließ sich nicht bestreiten. Der Mann hatte kurz nach dem Kauf der Haushälfte geheiratet und für seine Familie, weil sie dort nicht einziehen konnte, eine größere Wohnung gesucht. Für die neue Wohnung und die Raten für das Haus reichte aber seine Arbeitslosenhilfe nicht aus, und was ihm seine Mieter zahlten, fiel kaum ins Gewicht. Den zulässigen Spielraum für Mieterhöhungen hatte er bereits ausgeschöpft. Die alten Leute hätten ihr leid getan, sagte seine Frau. "Sie haben eben Pech gehabt, daß wir die Wohnung so dringend brauchten."

Aber konnte man darum eine gehbehinderte Greisin auf die Straße setzen? Vor unzumutbaren Härten bei einer Kündigung wegen Eigenbedarfs soll die Mieter eine Sozialklausel im Mietrecht schützen. Alter und Krankheit können Härtefälle begründen, auch Verwurzelung im Wohnquartier oder fehlender Ersatzwohnraum. In solchen Fällen muß das Gericht zwischen den Interessen des Mieters und des Vermieters abwägen – und im Zweifel für den Mieter entscheiden. Doch mit dem Tod des alten Mannes, stellte das Gericht fest, "ist auch die in seiner Person begründete Härte weggefallen" – die Not eines alten Menschen wiegt weniger schwer als die von zweien.

Ohnehin sei nun "fraglich, ob die Beklagte noch so sehr, wie zu Lebzeiten ihres Mannes, an der alten Wohnung hängt und ob sie überhaupt in der Lage sein wird, dort allein weiterzuleben", fanden die Richter. Hätte das Gericht diese Fragen der Frau gestellt, hätte es erfahren, daß sie mit der Hilfe ihres Sohnes und ihrer Nichte, die zwei Häuser weiter wohnt, ihr Leben vorzüglich meisterte und daß sie ihre Wohnung auch nach dem Tod ihres Mannes um keinen Preis aufgeben wollte. "Wenn man so lange hier gelebt hat und 64 Jahre verheiratet war, dann geht man da nicht raus", sagte sie.

Aber die alte Frau wurde nicht gefragt. Am 17. Oktober vergangenen Jahres entschied die neunte Zivilkammer des Oldenburger Landgerichts, daß die 87jährige ihre Wohnung binnen acht Monaten zu räumen habe. "Mit dem Tod ihres Ehemannes hat sich ihr Leben ohnehin stark verändert", urteilten die Richter, und "so dürfte der jetzige Zeitpunkt nicht ungünstig für eine räumliche Veränderung sein".