Von Ulrich Schiller

Washington‚ im Januar

Die Optik besticht: Araber und Juden leben miteinander unter dem Schutz amerikanischer Waffen. Seit am vergangenen Wochenende die Patriot-Raketenabwehr-Raketen samt ihren Bedienungsmannschaften auf israelischem Boden in Stellung gebracht wurden, hat der Golfkrieg eine weitere Dimension bekommen. Die Amerikaner sind davon begeistert.

Es ist, als sei das amerikanisch-israelische Verhältnis mit den Scud-Raketen Saddam Husseins einer Feuerprobe unterworfen worden und als habe es diese mit Glanz bestanden. So jedenfalls reagiert die Mehrheit der Politiker und Kommentatoren. "Wir haben jetzt eine gemeinsame Sache", schwärmt der stellvertretende US-Außenminister Lawrence Eagleburger, der sich als diplomatischer Feuerwehrmann weiterhin in Israel bereithält. Der konservative New York Times-Kolumnist William Safier preist das "kluge Israel", das im richtigen Augenblick auf sein Recht zur Selbstverteidigung verzichtet habe. In der Washington Post resümiert Jim Hoagland, dessen Analysen sich bei ausländischen Diplomaten großen Respekts erfreuen: "Eine Woche Krieg hat eine Position amerikanischer Ausgewogenheit und Engagements (im Nahen Osten) sichtbar gemacht, wie das zwei Jahrzehnte des ‚Friedensprozesses‘ nicht vermochten."

Fernsehbilder aus Jerusalem und Tel Aviv, die zeigen, wie sich Juden Gasmasken aufstülpen, haben für weite Kreise der amerikanischen Öffentlichkeit eine emotionale Bindung wiederhergestellt, die während des Palästinenseraufstands lose geworden war. Präsident George Bush hat mit Ministerpräsident Jitzchak Schamir in den letzten Tagen häufiger telephoniert als in zwei Jahren seiner bisherigen Amtszeit. Von den Palästinensern war in den Regierungsgesprächen nicht die Rede. Doch sie waren die Ursache der schweren Spannungen, die das Verhältnis zwischen der Regierung Bush und Israel unter Schamir bislang belastet hatten. Freilich weiß jeder, daß sie sich auch nach dem Golfkrieg nicht von selbst erledigen wird. Das Gemeinsame, der Sieg über Saddam Hussein, ist für Bush und Schamir jetzt wichtiger als das Trennende. In Washington wird von neuen amerikanisch-israelischen Flitterwochen geredet. Werden sie die strapazierte Ehe stabilisieren?

Das von Krisen gestörte Verhältnis zwischen Washington und Jerusalem, das sich im Herbst 1990 beinahe zu einem Nicht-Verhältnis entwickelt hatte, war gewiß nicht deshalb so schlecht, weil, wie Schamir meinte, mit George Bush ein texanischer Ölmann Präsident geworden war, dem arabische Interessen näherlägen als sein Gefühl für Israel. Schamir war von der Reagan-Administration verwöhnt worden. Ronald Reagan hatte alles befürwortet, was dem Partner der "strategischen Zusammenarbeit" im anhaltenden Kalten Krieg die Muskeln stärkte. Was der israelische Regierungschef sonst noch tat, scherte ihn wenig. Reagans Außenminister George Shultz verbrämte mit Zuspruch und Verständnis die tiefen Gegensätze in der Frage eines Friedens im Nahen Osten.

Als dann James Baker im Mai 1989 vor der versammelten Israel-Lobby die Nahostpolitik der neuen Regierung vorstellte, hatte er eigentlich nichts Neues zu bieten. Nur die Klarheit schockierte. Er forderte Konzessionen von den Arabern, sagte aber auch: "Die Zeit ist gekommen, den unrealistischen Traum von einem Groß-Israel ein für alle Male zu vergessen." Unter dem Druck Washingtons entwickelte Schamir in den folgenden Monaten einen Friedensplan mit israelisch-palästinensischen Verhandlungen, den er freilich selbst bald wieder in Frage stellte. Baker, der sich nach großen Anstrengungen gelackmeiert sah, explodierte zu der berühmten Kanonade gegen Schamir: "Wenn es Ihnen Ernst ist mit dem Frieden, rufen Sie uns an!" Er nannte die Telephonnummer des Weißen Hauses. Das war im Juni 1990.