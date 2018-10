Cholesterinreiche Nahrung ist auch für Kinder ein Risikofaktor für die Entwicklung der Atherosklerose. Auf der Dezembertagung der American Heart Association in Dallas wurde ein Suchverfahren vorgestellt, das ganz einfach ist: Thomas Hey hat sich für den täglichen Fernsehkonsum von über tausend Jungen und Mädchen interessiert, um herauszufinden, ob der tägliche Fernsehkonsum einen Anstieg der Cholesterinwerte hervorruft. Tatsächlich mußte er feststellen, daß über die Hälfte der Kinder mit einem deutlich erhöhten Wert mehr als zwei Stunden täglich vor dem Fernsehapparat verbrachten. Dabei verschlingen sie nahrhafte Snacks wie Kartoffelchips oder Popcorn. Zumindest in den Vereinigten Staaten scheint der TV-Snack-Test brauchbare Hinweise für die Suche nach cholesteringefährdeten Kindern und Jugendlichen zu liefern. HHB

Moorgemeinschaftsbäder seien „hygienisch unvertretbar“, warnt das Bundesgesundheitsamt (BGA). Solche Bäder werden von einigen Kommunen und Firmen unterhalten und sollen der Gesundheitsförderung und der allgemeinen Entspannung dienen. Dabei werden große Becken mit Badetorf-Wassermischungen gefüllt und von mehreren Personen gleichzeitig oder nacheinander genutzt. Die großen Torfbreimengen seien jedoch nicht „im erforderlichen Maße“ desinfizierbar. Erschwerend komme hinzu, daß Verunreinigungen, etwa durch Kot inkontinenter Personen, nicht sofort erkenn- und entfernbar seien. Deshalb bestehe ein beträchtliches Ansteckungsrisiko. Die seuchenhygienischen Gefahren, die von Moorgemeinschaftsbädern ausgehen, „sind so gravierend, daß ihr weiterer Betrieb durch keinerlei Indikation und natürlich auch nicht durch einen erhöhten Freizeitwert des gesamten Bades gerechtfertigt sei“, schreibt das BGA. Moorbäder seien nur in der Einzelwanne mit nachfolgender gründlicher Reinigung und Entkeimung des Torfes zulässig. Das Amt fordert die zuständigen Länderbehörden auf, Moorgemeinschaftsbäder gemäß dem Bundesseuchengesetz zu schließen. HST

Ein gepanzerter Dinosaurier ist erstmals in Deutschland nachgewiesen worden. Der sensationelle Fund aus der frühen Jurazeit vor etwa 185 Millionen Jahren kam in einer Tongrube unweit von Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern zum Vorschein. Dabei handelt es sich um eine bislang unbekannte Gattung und Art der sogenannten Vogelbecken-Dinosaurier. Die Entdeckung wurde jetzt von dem Paläontologen Hartmut Haubold aus Halle/Saale in der Schweizer Fachzeitschrift Revue de Paleobiologie vorgestellt. Es handelt sich um einen vierzehn Zentimeter langen Schädel und einige Knochen des Skeletts. Sie stammen von einem pflanzenfressenden Dinosaurier von etwa zwei Meter Länge. Dank der Vollständigkeit des Schädels konnte ein lebensnahes Portrait des Dinosauriers vorgelegt werden. Weniger gesichert ist dagegen die Gesamterscheinung des Tieres. Die Panzerung von der Rückenpartie deutet auf einen ursprünglichen Stegosaurier hin. Der neue Saurier wurde als Emausaurus ernsti bezeichnet. Der Gattungsname Emausaurus bezieht sich auf die Anfangsbuchstaben der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald, wo der Fund zunächst präpariert und untersucht wurde. Der Artname ernsti ehrt den Paläontologen Werner Ernst aus Greifswald, den Entdecker. Zusammen mit dem Dinosaurier aus Mecklenburg-Vorpommern sind hierzulande jetzt etwa zwölf Sauriergattungen nachgewiesen. EP