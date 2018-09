Nach der Hessen-Wahl: Wer bekommt in der rot-grünen Koalition das Sagen?

Von Norbert Kostede

Wiesbaden, im Januar

Für den besten Wahlkampf-Gag sorgten die Grünen – unfreiwillig. Wenige Tage vor der Wahl annoncierten sie in der FAZ: "Schulpolitik nicht in die Hände von Idiologen". Mit i statt mit e, wohlgemerkt. Nie wurde eindringlicher für eine Bildungsreform in Hessen geworben.

Das erste Problem des zukünftigen hessischen Ministerpräsidenten ist allerdings nicht die Rechtschreibung seines Bündnispartners, sondern die Antwort auf die Frage: Wer wird tatsächlich Chef in Wiesbaden, Hans Eichel oder Joschka Fischer? Der Sozialdemokrat steht unter Zugzwang. Wenn Eichel nicht rasch aus dem Schatten des populären Apo-Veteranen heraustritt, könnte ihm übers Jahr ein Image anhaften – "im eigenen Kabinett nur die Nummer zwei" –, das für die Rollen eines Landesvaters und Vorsitzenden einer Traditionspartei tödlich wäre.

Zwar hat Eichel schon andere charismatische Gegenspieler ausgestochen, so den Wiesbadener Oberbürgermeister Achim Exner, als es um die SPD-Spitzenkandidatur gegen den noch amtierenden Ministerpräsidenten Wallmann ging. Auch verstand es Hans Eichel, seine Genossen aus der Dezember-Depression der Bundestagswahl herauszuführen; das von Oskar Lafontaine diktierte Kursbuch der Bundes-SPD hat er zerrissen: Die Sozialdemokratie muß sich auf die Mitte des Wählerspektrums konzentrieren, nicht auf links-ökologische Wählergruppen, wenn sie als Volkspartei überleben und mehrheitsfähig bleiben will.

Kein Zweifel also, ein kluger, ein strategischer Kopf. Aber was soll man von einem Politiker halten, dem die Knie zittern, wenn er vor tausend Leuten reden muß? Hans Eichel sucht die Augen der Menschen, zu denen er spricht. Wenn er in das kalte Auge einer Kamera oder in das Halbdunkel eines Kongreßzentrums blicken muß, wirkt er verloren. Warum ist dieser Mann, den es in die Mediendemokratie verschlagen hat, dort so unsicher?