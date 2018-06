Nun ist es also soweit. Jetzt werden in Südafrika die letzten drei Pfeiler der Apartheid fallen, ihre stärksten, verläßlichsten Stützen: das Gesetz über getrennte Wohngebiete; das Gesetz, das den Landbesitz der Schwarzen beschränkt; schließlich das Registrierungsgesetz, das von Staats wegen jeden Menschen von Geburt an aufgrund von Hautfarbe, Haaren, Fingernägeln in eine der vier Rassenkategorien preßt – Weiße, Schwarze, „Farbige“, Inder.