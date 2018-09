Auch der Golfkonflikt zwingt uns nicht, die Konstanten deutscher Außenpolitik zu verändern

Von Robert Leicht

Niemand darf sich darüber wundern, daß die Bonner Außenpolitik gegenwärtig vor großen Orientierungsproblemen steht. Das liegt in der Natur der Sache. Ein Scharlatan, wer behauptet, er wüßte schon genau, wie sich das neu vereinigte Deutschland politisch und psychologisch in die internationale Balance einfügen läßt.

Wohl gibt es auch absonderliche Formen der Verwirrung. Willy Brandt hat recht: Die "Weltmacht SPD" wird weder einen bedingten noch einen unbedingten Waffenstillstand im Golfkrieg herbeiresolutionieren. Nicht weniger absurd der Widerspruch im Verhalten jener Europäer, die erst über ein heraufziehendes "Viertes Reich" wehklagten und nun anstelle der "Krauts" nur noch lauter Kräuterapostel sehen.

Doch gegenüber all diesen Irritationen empfiehlt sich größte Gelassenheit. Wollte die Bonner Politik jetzt in vorauseilendem oder nacheilendem Gehorsam allen widersprüchlichen Erwartungen sofort gerecht werden, säße sie über kurz oder lang erst recht in der Zwickmühle.

Noch vor anderthalb Jahren herrschte ein unausgesprochener nationaler wie internationaler Konsens: Eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wird es nicht geben – schon deshalb nicht, weil ein solches "Großdeutschland" Europa dominieren würde. Doch die Wiedervereinigung ist nun Wirklichkeit. Wie immer sich die Dinge nach dem Tag der Einheit weiterentwickelt hätten, Unsicherheiten auf allen Seiten wären so oder so die zwangsläufige Folge dieser Revolution der europäischen Nachkriegsordnung gewesen.

Es wäre einfacher, wir könnten uns mit unseren Nachbarn in aller Ruhe auf die neue Lage einstellen. Aber die Golfkrise setzt der schönen Kontemplation ein Ende. Jetzt werden mit einem Mal Fragen akut, die keiner mehr gestellt hat. Werden die Deutschen nun in alle Händel der Welt hineingezogen? Sollen sie sich geradezu anbieten, überall mitzumachen? Konkreter gesprochen: Droht an der türkischen Grenze zum Irak der Bündnisfall? Und soll das Grundgesetz so geändert werden, daß deutsche Truppen auch jenseits des Nato-Territoriums eingesetzt werden können?