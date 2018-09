Die Konvois der Hilfsbereitschaft treffen nicht den Kern der Not in der Sowjetunion

Von Mathias Greffrath

Es war kurz vor Zigulewsk. Das Mädchen auf der Gegenfahrbahn tanzte im Schnee. Über einer blauen Hose hüpfte der rote Rock. Das Mädchen winkte dem Konvoi zu. Als ich zurückwinkte, knurrte Eduard: "Sie verkauft Zigaretten. Sie hatte fünf Packungen in der Hand. Phönix-Zigaretten aus Bulgarien. Sie friert." Dann schwieg er wieder. Wie alle baltischen Lkw-Fahrer war er gegen diese Hilfe, die den verhaßten Sowjetstaat stabilisiert. Eine große Kurve führte uns auf die Wolga-Brücke. In der Dämmerung standen ein paar Männer um Eislöcher, weit unten.

Ein ganzer Kontinent öffnet sich uns, aber wir verstehen die Sprache nicht, können die Zeichen nicht lesen. Schon sind wir dabei, die neuen Möglichkeiten zu verschenken. Noch weist man uns freundlich zurecht.

"Natürlich", sagt Pawel Puschkin, "die Lenin-Denkmäler müssen stehenbleiben. Ausnahmslos." Wir sitzen im Führerhaus des Zwanzigtonners. Draußen im Wind schweißen die Fahrer ein Stück Stahl zurecht. Eine Feder ist gebrochen, mit Hammer und Meißel schlagen sie ein Loch in den Stahl. Pawel zieht die linke Schulter noch ein wenig höher als sonst. "Und warum? Damit die Väter ihren Kindern zeigen können: Dieser Onkel da oben hat das Land in einen Zustand gebracht, daß die Kinder der Leute, die den Krieg gegen uns begonnen und verloren haben, uns jetzt Zucker bringen."

Pawel ist knapp fünfzig, einer der Arbeiterführer, die aus der Streikbewegung von 1989 hervorgegangen sind. Bis vor zwei Jahren hat er im Tagebau einen Vierzigtonner gefahren, nun leitet er die Betriebsgewerkschaft, ist Deputierter im Stadtsowjet von Prokopjewsk und Vorsitzender des Sozialausschusses. "Früher war ich abends nur müde. Heute habe ich selbst am Sonntag keine Kraft mehr für den Garten. Die Frau meckert. Und ich spüre, daß meine Nerven nicht mehr lange halten. Wir sind zu wenige." Die Versorgung ist schlechter geworden, die Gründung der freien Gewerkschaften stagniert, die Arbeiter werden wieder apathisch. "Am liebsten wäre mir, die Leute in Prokopjewsk würden nie erfahren, daß wir hier Salz bringen. Tonnenweise, über 7000 Kilometer Entfernung. Wir streuen doch sogar die Wege mit Salz..." Die Schulter zieht sich noch ein Stück nach oben. "Die Leute von Cap Anamur haben immer noch falsche Vorstellungen von Sibirien. Viele bei uns haben Gärten, der eine hat ein Schwein, der andere Gemüse. Die Mängel sind nicht so scharf zu spüren wie in Moskau."

Zum drittenmal sind die Leute von Cap Anamur auf dem Weg ins sibirische Kohlerevier Kusbass. Das Arbeiterkomitee in Prokopjewsk ist der Adressat der fünfzehn Lkw mit Haferflocken, Hülsenfrüchten, Schmalzfleisch, Kinderkleidung und Adidas-Schuhen. Im letzten Frühjahr gab es einen "Explorationskonvoi", mit Lebensmitteln und ohne Dolmetscher; im Herbst war Rupert Neudeck, der Chef von Cap Anamur, noch einmal in der Stadt. Die Organisation ist erfahren in Afrika und anderswo, sie setzt den Akzent auf Medizin. Aber diesmal hat sie sich vom Druck der deutschen Hilfslust anstecken lassen. "Es ist furchtbar", gibt Neudeck zu Protokoll, als er in Omsk zum Konvoi stößt. "Alle spielen verrückt. ARD, ZDF, alle. Aber nun ist die Lawine losgetreten." Und das Notärztekomitee rutscht mit, verwaltet drei Millionen Mark Spenden des Senders Freies Berlin. Bringt Salz nach Sibirien. Von dem Flugzeug mit medizinischen Hilfsgütern, das zeitgleich mit den fünfzehn Lkw zum russischen Weihnachtsfest am 6. Januar im Kusbass hatte ankommen sollen, ist keine Rede mehr.