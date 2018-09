Rückblick: Choleraepidemie in Peru

Die Choleraepidemie, die vor zwei Wochen in Peru ausgebrochen ist, breitet sich alarmierend aus: 1800 Fälle wurden bisher registriert, davon 600 in der Hauptstadt Lima. Mehr als 40 Erkrankte sollen bereits gestorben sein.

Vom plötzlichen Auftreten der Cholera in der peruanischen Metropole sind die Infektionsforscher nicht überrascht. Im Elend in den Hütten der Favelas sind heute noch jene Krankheiten zu Hause, die wir in Europa schon vor fast hundert Jahren ausgerottet haben.

Die von Robert Koch 1893 entdeckten Erreger der – wenn unbehandelt – zum Tode führenden Darminfektion gelangen über die Ausscheidung der Erkrankten in die primitive Trinkwasserversorgung der Slums. Der tödliche Kreis schließt sich, wenn die Erreger durch sogenannte Dauerausscheider, beispielsweise nach einer Choleraschutzimpfung, vom Abwasser ins Trinkwasser gelangen.

Cholera ist in Lima die Seuche der Armen. Um die Lebensbedingungen in den Elendsquartieren haben sich die Wohlhabenden und Reichen der Stadt nie sonderlich gekümmert. Sie werden zur eigenen Infektionsvorbeugung auf Austern leicht verzichten können; die Armen aber nicht auf ihre Brunnen vor der Hütte. Für viele Kranke wird die von den Gesundheitsbehörden vorgenommene Behandlung, die aus der Zufuhr von Salz-Zucker-Wasserlösungen besteht, zu spät kommen.

Um die wahren Ursachen der Seuche zu beseitigen, muß zuerst einmal das soziale Umfeld gründlich verbessert werden. Mit der Sanierung der Abwasserentsorgung allein wird es nicht getan sein. Auslöser für gewaltsame politische Umstürze sind nicht selten jene aus Armut und sozialer Ungerechtigkeit entstehenden Seuchen wie die von Lima ausgehende Choleraepidemie. Viel Zeit bleibt nicht mehr.

HHB