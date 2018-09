Inhalt Seite 1 — Ende des Steigflugs? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Büschemann

Diese Nachricht konnte gar nicht ausbleiben. Wenn nahezu alle internationalen Fluggesellschaften von Air France bis USAir über steigende Treibstoffpreise, den Golfkrieg und deshalb ausbleibende Passagiere klagen, wenn bei einzelnen Airlines sogar von Pleite die Rede ist, auf jeden Fall aber von Verlusten, von Kurzarbeit und Personalentlassungen, dann muß es auch sehr bald die Branche treffen, die die Flugzeuge baut – und es trifft sie.

Am Montag dieser Woche zitierte die Londoner Financial Times den Planungsdirektor der europäischen Airbus-Industrie mit den Worten: „Die Flugzeugbestellungen werden drastisch sinken.“ Ganz ähnlich klingen die Stimmen beim amerikanischen Weltmarktführer für Verkehrsflugzeuge. Richard R. Albrecht, Vorstandsmitglied der Boeing Commercial Airplane Group drückt sich nur etwas vornehmer aus als der Airbus-Vertreter: „Es ist gut möglich, daß Angebot und Nachfrage früher ins Gleichgewicht kommen, als wir erwarteten.“

Was sich jetzt als Folge des allgemeinen Airline-Abschwungs für die drei maßgeblichen Hersteller von großen Verkehrsflugzeugen abzeichnet, ist eine besondere Form von Krise: Zwar erwarten Boeing, Airbus und McDonnell Douglas, die zusammen im vergangenen Jahr etwa 720 Verkehrsmaschinen in der Klasse oberhalb von 120 Sitzen auslieferten, alle erheblich weniger Bestellungen für ihre Flieger.

Doch auf die Werkshallen und Fabriken wird dieser Rückgang kaum schnelle Wirkungen haben. Denn die Flugzeugindustrie lebte in den zurückliegenden drei Jahren in einer Art wirtschaftlichem Paradies. Es dürfte kaum eine Industriebranche geben, die auf so dicken Auftragspolstern sitzt wie die Flugzeugbauer. Niemals in der Geschichte dieser Industrie waren die geradezu explodierenden Bestellungen den tatsächlichen Auslieferungen so weit vorausgeeilt wie in den Jahren seit 1987.

Die Airbus-Industrie in Toulouse, die im vergangenen Jahr etwa 170 Flugzeuge baute, sitzt noch auf einem fetten Auftragspolster von 1000 Fliegern und muß einige Kunden bis weit in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts vertrösten. Ein ähnliches Bild bietet Boeing in Seattle, das einzige Unternehmen der Welt, das mit dem Bau von Verkehrsflugzeugen Gewinne macht. Beim Marktführer, der 1990 400 Verkehrsflugzeuge herstellte, reicht der Auftragsbestand bei einigen Typen sogar bis ins kommende Jahrtausend; insgesamt hat Boeing 1900 Orders in den Büchern. Allein im vergangenen Jahr holten die Boeing-Verkäufer 543 Kaufverträge ins Haus und erreichten nach zwei schon vorausgegangenen Rekordjahren das drittbeste Bestellergebnis in der Firmengeschichte. „Unsere Auftragsbücher sind voller als je zuvor“, sagt Firmensprecher Dick Kenny.

Doch ganz schnell schlug die Stimmung um. Mit Beginn der amerikanischen Wirtschaftsrezession im vergangenen Jahr fingen auch die Klagen der US-Fluggesellschaften an. Als im August dann noch der Irak in Kuwait einmarschierte und die Treibstoffpreise in den Himmel schossen, begann für einige US-Fluggesellschaften der Absturz. Eastern Airlines ging in Konkurs, Continental und Pan Am meldeten Vergleich an. Der Beginn des Golfkrieges Mitte Januar ließ dann den europäischen und amerikanischen Flugverkehr geradezu zusammenbrechen. Darauf meldeten auch europäische Carrier Verluste, Kurzarbeit und Entlassungen.