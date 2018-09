Sie heißen Kazim Arli, Ilker Demir oder Recep Marasli, Hasam Fikret Ulusoydan, Mustafa Zlakadiroglu oder Mecit Ünal. Alle, ungefähr hundert, haben eins gemeinsam: Sie sind Schriftsteller und Journalisten, die in türkischen Gefängnissen gequält werden – Elektroschocks, nasse Kleider, Schläge, sadistische Behandlung von Kranken (ein Asthmatiker wird in eine feuchte und lichtlose Zelle gesperrt), psychische Entwürdigung über Jahre und Jahrzehnte hinweg: Sie wollen ihre einzige Tochter sehen? Abgelehnt! Sie haben Hunderte von Meilen zurückgelegt, um Ihren Vater zu besuchen? Aber ohne Erlaubnis – also fort mit Ihnen.

Schicksale türkischer Intellektueller, dokumentiert in dem jüngsten Report des International PEN unter Verantwortung des Writers in Prison Committee; Schicksale von Dissidenten, Aufmüpfigen, Verteidigern von Minderheiten, Anwälten der Kurden, Sympathisanten verbotener Gruppen. Meinungsfreiheit? Nicht, zum Beispiel, für Verteidiger der kurdischen Literatur. Menschenrechte? Papperlapapp! Liberalität? Nicht für Publizisten, die unbeugsam blieben, im Metris- oder Aydin-Gefängnis; nicht für jene, die von PEN-Zentren in aller Welt adoptiert worden sind – der Kurde Recep Marasli zum Beispiel, der wegen seines Eintretens für die Literatur seines Volkes zu 36 Jahren Haft verurteilt wurde, vergeblich umsorgt vom norwegischen, englischen, österreichischen und kanadischen PEN.

Und dann Mecit Ünal, Ehrenmitglied des bundesrepublikanischen PEN, der Angelika Mechtel, die sich, wie vor ihr Kathleen von Simson, aller verfolgten Publizisten annimmt, wissen ließ: „Die Sorgen und die Schmerzen, die wir, die wir verpflichtet sind, die Zukunft der Menschen zu erhellen, ertragen, sind uns gemein.“

Mecit Ünal (sehr mager, unterernährt, ständige Mittelohrbeschwerden infolge von Elektroschocks, dicke Knoten an Gesicht, Hals und hinter den Ohren) wurde zum Tode verurteilt. Das Berufungsverfahren steht an, die Beschuldigungen sind schwer, die Zeugenaussagen dubios; der PEN hat die Hoffnung auf einen Gnadenerweis nicht aufgegeben. (Wie schrieb Mecit Ünal am 6. Juni 1988 – unter den Augen des Direktorats der Militärischen Sonderstraf- und Sühneanstalt Metris? „Im Oktober bin ich seit acht Jahren inhaftiert. In meiner Heimat glaubt man, daß ein guter Dichter mindestens fünf Jahre im Gefängnis verbracht haben muß.“)

Der Bericht des International Writers in Prison Committee, Januar 1991, Seite 76 bis 93, (Türkei): Pflichtlektüre für jene, die von der Nato als einer „westlichen Wertegemeinschaft“ reden, Herrn Özal, dem mächtigen, Demokratie und Humanität verachtenden Gefängnishüter, ihre Aufwartung machen und sich am Ende noch sagen lassen müssen, die Deutschen seien nicht entschlossen genug, der Türkei beizustehen – dem Land, in dem über dreihundert Menschen auf ihre Hinrichtung warten. Dem Land, in dem gefoltert werden darf.

Aber wer wagt das schon zu sagen – in einem Augenblick, da nur das Eine zählt: die totale Identifikation mit der gegen Saddam Hussein angetretenen Allianz? Die Türkei ist unser Partner – also den Mund gehalten und kein Wort über Pinochet-Praktiken am Bosporus! Amerika ist der von den Vereinten Nationen in seine Rechte gesetzte Weltpolizist – also kein Wort, bitte sehr, gegen jene, die mit Flächenbombardements und der Markierung von killing boxes auch unsere Freiheit verteidigen. Keine Kritik, Freunde der Friedensbewegung, an den Amerikanern!

Den Amerikanern! Als ob es die gäbe! Als ob Botschafter Walters und Martin Luther King für ein Amerika stünden; als ob ein Ignorant, der den Deutschen allen Ernstes vorwirft, sie hätten gestern Gorbatschow zugejubelt und feierten heute Saddam, auf eine Stufe mit den Brüdern Barrigan gestellt werden könnte; als ob es nur Bush gäbe mit seinem nationalen Gebetstag („Gewehre rechts, Gewehre links – das Christkind in der Mitten“) und keine vom Geist jesuanischer Friedfertigkeit bestimmten Kirchen in den Vereinigten Staaten.