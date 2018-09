Von Fritz J. Raddatz

Dieser Mann ist einer der aufregendsten Denker. Seine Thesen hat er in vielen, einander variierenden Büchern entwickelt: Das Macht- (und Verwüstungs-) Instrument der Moderne ist die Geschwindigkeit. Vom ersten Reiter, da bald das Pferd "Währungseinheit" war, eine Art bewegliches Geld wie das Salz, über jene 200 Paar Schuhe statt der benötigten 80 000, die die Intendanturen 1792 den "Nackt-Fuß-Truppen" nur liefern konnten und damit Gefechtsmärsche verhinderten, bis zu den "smart bombs" des schauerlichen Videokriegs dieser Tage – der Schnellere ist der Eroberer: "Nehmen wir das Beispiel der Maya: ... Anläßlich der Eroberung durch einen lächerlichen Haufen berittener Eindringlinge erfolgte eine beispiellose Katastrophe ... Ein Zeit- und Geschwindigkeitsvorsprung der Eroberer hat die Vernichtung einer Zivilisation durch ein paar Dutzend Berittene zur Folge. Der Einführung des Pferdes auf dem amerikanischen Kontinent ist wahrscheinlich die Auslöschung eines Volkes und einer Kultur zuzuschreiben, die sich den Eroberern zwar am selben Ort, aber mit einem anderen Zeitverständnis stellten."

Das ist Virilios Ausgangspunkt für eine Kulturmorphologie, deren verblüffend vielfache Belege zu der Konsequenz führen: "Siegen heißt Vorrücken"; ein Satz der alten chinesischen Strategen klingt alarmierend aktuell: "Eine Armee ist immer stark genug, wenn sie kommen und gehen, sich ausbreiten und zurückziehen kann, wie sie will und wann sie will." Wenn Virilio sagt: "Die Felder der Geschwindigkeitsexzesse sind von Opfern dieses Gefechts übersät", meint er damit keineswegs nur Krieg; vielmehr die Lähmung unserer Seelen, ob in der Concorde – die keine Entfernung mehr mißt, sondern die jeweils erreichte Geschwindigkeit – oder vor dem Bildschirm: Die Unsichtbarkeit von Geschwindigkeit hat uns die Fähigkeit zur Erinnerung genommen.

Die Alltagserfahrung ist obligat – jemand hat etwas im Fernsehen gesehen, weiß aber nicht mehr, was. Sehen nicht mehr als Begreifen und Wahrnehmung, sondern als Desinformation. Tempo als Ortlosigkeit. Virilio erzählt als Beispiel die Geschichte von vierzig Amerikanern, "die am 31. Dezember 1976 in Paris aus dem Flugzeug stiegen, eigens um da Silvester zu feiern, dann die Concorde zu besteigen und dort an Bord Silvester zu feiern, in Washington zu landen und in der französischen Botschaft Silvester zu feiern" – haben sie also überhaupt Silvester gefeiert? Wo? Wann? Ergreifender die Geschichte der Sarah Krasnoff (der er eines seiner Bücher gewidmet hat), "die 1971 auf der Flucht vor den Psychiatern praktisch ohne Unterbrechung fünf Monate lang in den Maschinen der KLM saß und über 160mal den Atlantik überquerte, bevor sie ruiniert und am Ende ihrer Kräfte im Zimmer 103 des Hotel Frommer in Amsterdam starb". Das ist die grausige Variante der Witzfrage, was wohl geschähe, wenn jemand ständig seinen Geburtstag per Zeitverschiebung im Überseeflugzeug verbrächte, damit "überspränge" – wird er nie älter?

Die Realität verschwindet durch Geschwindigkeit, die Landschaft im Rückspiegel des rasenden "Ferien"autos; die Rocky Mountains unter Fensterplatz 7 A der Boeing. Das Verschwinden, die Unkenntlichkeit wird schließlich Ziel der Geschwindigkeit: der Stealth-Bomber gilt als Gipfel der Militärtechnologie, weil er unsichtbar ist.

Faszinierend die Dialektik, mit der Virilio dieser Ästhetik des Verschwindens ihre politische Dimension einräumt ("Wo sind die Verschwundenen?" riefen die Frauen auf der Plaza de Mayo in Buenos Aires), indem er ihr als notwendige Ergänzung die Technik der Täuschung anfügt. Der wichtige Satz von Merleau-Ponty: "Alles, was ich sehe, ist prinzipiell in meiner Reichweite ..., ist vermerkt auf der Karte des ‚Ich kann‘" ist Ausgang der Erkenntnistheorie; er erfährt seine militärische Perversion in dem Satz eines amerikanischen Militärs, grundsätzlich könne man alles, was man gesehen hat, auch zerstören. Also entsteht ein Wettlauf zwischen Geschwindigkeit und Verschwinden der Realität. Je beschleunigter die Bewegung, desto schneller vergeht die Zeit und um so bedeutungsloser wird die Umwelt. Sie wird abgelöst durch Simulation – kann demgemäß weder bedrohlich noch mitleidheischend mehr sein Sie ist verschwunden; nicht mehr Bomberpiloten sehen, was sie tun, sondern die in der Bombe installierte Fernsehkamera.

Das Erreichen des Ziels ist das Ende der Sendung: "Wie bei den neuen undurchsichtigen Cockpits, die die Kampfpiloten daran hindern, ihre Umgebung zu sehen, denn ‚sehen ist gefährlich‘, haben der Krieg und seine Technologien allmählich alle theatermäßigen und piktoralen Effekte in der Behandlung des Bildes der Schlacht abgeschafft; der totale Krieg und danach die Abschreckung tendieren dahin, den Szenarioeffekt in einem umhüllenden, permanenten, immateriellen technischen Effekt aufgehen zu lassen. Mit den neuen Mischsystemen verschwindet die Welt im Krieg, und der Krieg als Erscheinung entschwindet den Augen der Welt. Die Besatzungsmitglieder des Atomflugzeugträgers Nimitz erklärten kürzlich einem Journalisten: ‚Unsere Arbeit ist völlig unwirklich; es wäre gut, wenn von Zeit zu Zeit Fiktion und Realität mal wieder zusammenkämen, um uns unsere Anwesenheit hier schlagend und unwiderlegbar zu beweisen ...‘" Der moderne Soldat ist nicht nur in der Lage des Gefängnisinsassen, der nach Einfuhren von Fernsehgeräten in den Zellen resümierte, nun sei das Gefängnis noch härter, man sähe alles, was man verpaßt, worauf man kein Recht hat; der moderne Soldat ist auch in einer Kino-Doppelsituation: Er hat eine Rolle zu spielen, und er ist Zuschauer.