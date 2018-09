Inhalt Seite 1 — Die erste Maus, die zwanzig wird Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Anna v. Münchhausen

Muß eigentlich ein Elefant auch Fußnägel schneiden? Was tut ein Gamsbartbinder? Wie kann aus weißem Pulver roter Wackelpudding werden? Wie kommt der Wurm in den Apfel? Müssen Sterne tanken, um zu fliegen? Wie wird aus Erdöl denn Plastik? Wann muß ich sterben? Wie lernt ein Papagei sprechen? Fragen über Fragen! Kaum haben Kinder die Sprache erlernt, beginnt für Eltern eine aufreibende Herausforderung. Der Kampf um die richtigen Antworten auf Tausende von Fragen, die das Leben so mit sich bringt.

Frag’ doch nicht so blöd? Kommt natürlich nicht in Frage. Ach, da sehen Mausezahns Eltern oft genug sehr alt aus. Sie lenken ab („Verstehst du noch nicht“), sie kramen in eingestaubten, längst vergessenen Nischen ihres verdämmernden Schulbuchwissens, sie wälzen Schwarten mit viel zu komplizierten Erklärungen, sie flüchten sich in Halb-Antworten, die sofort neue Fragen provozieren.

Sie würden schier verzweifeln, gäbe es nicht zumindest eine halbe Stunde pro Woche diese Sendung, die im Antwortgeben Meister ist. Seit zwanzig Jahren wissen Kinder, daß Die Sendung mit der Maus im ersten Programm, sonntags um halb zwölf, Eltern im Antwortgeben um Längen überlegen ist. Deswegen schreiben sie ihr. „Liebe Maus! Wir sehen deine Sendug sehr gern. Du kannst gut erklären. Bitte erkläre uns das Ozonloch. Und ob man es zustopfen kann. Wir sind zwei Matchen aus München.“ – „Hallo Ferseh Frizen wie geht es euch? In der Folge am Pfinstmontag kam was mit Marien-Käfern. wieso konntet ihr so viele Käfer fangen ich Habe nur einen gekrikt. euer Steffen.“

Über 800mal hat der WDR (in Zusammenarbeit mit Südwestfunk und Saarländischem Rundfunk) seit März 1971 Die Sendung mit der Maus ausgestrahlt; heute hat jede Folge knapp zwei Millionen Zuschauer. Am 10. März wird Geburtstag gefeiert, eine volle Stunde lang. Mit einem Geburtstagslied extra für die Maus, einem Hamster, der dringend noch ein passendes Geschenk sucht, einer Menge Luftballons – und natürlich mit Christoph Biemann und Armin Maiwald, Maus-Sehern längst zu Freunden gewordenen Moderatoren, die sie gern mal zu ihrem Geburtstag einladen.

Es hätte eigentlich eines Jubelfestes nicht bedurft, um der Maus einen PR-Schub zu liefern. Sie aalt sich seit Jahren in der Gunst der Kritik und des Publikums gleichermaßen. Selbst prinzipienstrenge Pädagogen, die Kinder niemals vor dem Fernsehgerät sitzen sehen wollen, kommen bei der Maus in Argumentationsnot. „Wenn schon, dann so...“, stammeln sie. Und – wie? Die mausgemäße Mischung ist ein Rezept, das viele Konkurrenten sorgfältig beobachten und meist vergeblich zu imitieren versuchen. Da gibt es Friedrich Streichs sprachlose Maus als Titelheldin, die beim Nachdenken so laut mit den Augendeckeln klappert, bis sie sich aus ihrer Zwicklage herausmausen kann. Ein Comic, ja – aber keine abgehetzte Bilderschnurrerei mit Boing, Päng und Plopp. Da gibt es vorweg die Inhaltsangabe in einer Fremdsprache zum Raten, die farbig erzählten Bilderbuchgeschichten mit Fortsetzungen, Gesungenes zum Mitsummen und – ja, die sind nun ganz maus-spezial, die Sachgeschichten. Die, siehe oben, eine Art von Antworten geben, für die Eltern meist nicht soviel Zeit, Phantasie oder Neugier übrig haben.

Selbst langweiligen Themen ist bei genügend Denkarbeit durchaus ein Reiz abzugewinnen. Zählen? Ein Kinderspiel, jenseits der 21 leicht ermüdend. Maus-Reporter zählen und erzählen dazu: Sie zeigen Hausnummern, hundert Stück, eine nach der anderen, und keine gleicht den vorangegangenen. Und wenn die Stimme aus dem Off sich verzählt, rufen alle Stopp und – zurück. Nicht weniger als 14 Drehtage hat das detailbesessene Team für diesen 60-Sekunden-Spot mit 101 Schnitten gebraucht. Rein technisch ein alberner Wahnsinn. „Hundert Mal die Kamera aufbauen, Licht einrichten, einen Meter Hausnummer filmen, einpacken, weiterfahren.“ Und im Schneideraum, wo es angeblich regelmäßig zu „Beinahe-Kloppereien“ kommt wegen der schwierigen Verknappung auf das Allerkürzeste, Allerwesentliche, da stellt dann plötzlich einer fest, daß die 78 ganz doof aussieht und ob nicht noch eine handgeschmiedete gefunden werden könnte. Dann hängt an der Maus ein Rattenschwanz von Details: „Diese schnellen Schnitte hintereinander können die Maschinen gar nicht schalten, und deshalb muß das dann auch noch auf ABC-Band kopiert werden“, redet sich Produzent Armin Maiwald warm, fast selbst ergriffen vor dem eigenen Perfektionstrieb. Für große und kleine Zuschauer sieht das so leicht, so spontan und verspielt aus, wie es auch gedacht ist. Kosten: circa 25 000 Mark. „Es gibt aber auch ganz preiswerte Sachgeschichten“, schiebt Siegmund Grewenig, der zuständige Redakteur, schnell nach.