Von Uwe Wesel

Sind es die Erinnerungen, die diese Universität immer noch so faszinierend erscheinen lassen? Die frostige Mittelmäßigkeit ihrer Architektur kann es jedenfalls nicht sein. In den letzten zweihundertfünfzig Jahren ist sie zwar ehrwürdig geworden, und mit den anderen alten Gebäuden Unter den Linden vermittelt sie einen Hauch von Metropole. Aber der ist schnell dahin, wenn man weiter sieht, bis ans Ende der Straße. Da leuchtet wie ein Kaufhaus Horten der Palast der Republik. Es müssen also die Erinnerungen sein, an Fichte und Schleiermacher und Hegel, Mommsen und Ranke und Dilthey, Helmholtz und Virchow, Robert Koch und Max Planck. Hier sind sie ein- und ausgegangen. Hier wurde deutsche Universitätsgeschichte geschrieben.

Unten im Eingang an der Treppe goldene Buchstaben auf rotem Marmor. Die zwölfte Feuerbach-These von Karl Marx. "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern." So ist es dann ja auch gekommen, im vergangenen Jahr. Vor dem Senatssaal im ersten Stock steht zwar immer noch sein wuchtiger Kopf, schwarzes Metall, zwei Meter hoch, und etwas weiter hängt an der Wand noch die Erinnerungstafel an Karl Liebknecht, der hier Jura studiert hat. Aber durch die schlecht beleuchteten Gänge drängen sich inzwischen die Gastdozenten aus dem kapitalistischen Westen, die nun alles besser wissen.

Bei den Juristen waren es fünfzehn bis zwanzig im letzten Wintersemester, das fast am selben Tag begann wie die staatliche Einheit. Nun lernten die Studenten das Recht der Bundesrepublik. Mein Beitrag war eine Vorlesung zum BGB – "Schuldrecht, besonderer Teil" – und eine Übung im bürgerlichen Recht für Anfänger. Die Juristen sind im rechten Flügel des Gebäudes untergebracht. Das große Zimmer der Dekanin liegt im ersten Stock, gegenüber der Oper. Hier steht inzwischen eine Büste Friedrich Carl von Savignys, die von Karl Marx ist schon abgewickelt. Im Hörsaal, gleich nebenan, sieht man nicht nur auf die Oper, sondern auch auf den Palast der Republik.

Im Hörsaal sitzen einhundertfünfzig Studenten des vierten Studienjahres. In der DDR war das Jurastudium stärker reglementiert als bei uns, mit festen Terminen für bestimmte Leistungen, die von allen zur selben Zeit erbracht werden mußten, wie in der Schule. Keine Reste akademischer Freiheit, wie an unseren Universitäten, wo man nach sieben Semestern ins Examen gehen kann oder nach vierzehn oder fünfzehn. Dort blieben sie grundsätzlich zusammen, die gemeinsam angefangen hatten, und diese einhundertfünfzig Studenten hatten also drei Jahre Jura studiert, waren nach unserer Zählung im siebten Semester. Nach vier Jahren machte man Examen. Sie sind die letzten, die noch nach der alten Ordnung ihr Studium beenden werden. Im Juli und August werden sie geprüft, wie bisher in einem Examen der Universität, einer Diplomprüfung, nicht wie bei uns in einem Staatsexamen unter der Verantwortung des Justizministeriums. Sie sind die letzten und werden mit diesem Diplom in unseren Referendardienst übernommen. So steht es im Einigungsvertrag. Aber keine Panik. Unser Justizprüfungsamt kümmert sich schon ein wenig darum, daß bei dieser Prüfung alles mit rechten Dingen zugeht.

Einhundertfünfzig Studenten sitzen also im Hörsaal und sehen mißtrauisch auf diesen merkwürdigen Mann aus dem Westen, einen von denen, die alles besser wissen. In der Übung beginne ich mit einem einfachen Fall. In BGB-Übungen werden immer Fälle behandelt. Also: Der Autofahrer A paßt nicht auf, übersieht beim Abbiegen den Radfahrer, der die Vorfahrt hat, und stößt mit ihm zusammen. R wird leicht verletzt, muß vom Arzt behandelt werden und dafür hundert Mark zahlen. Die Reparatur des Fahrrads kostet zweihundert Mark. Welche Ansprüche hat R gegen A?

Gleich zu Beginn gibt es Mißverständnisse. Ich ziele mit dem Fall auf eine Lösung nach dem BGB, aber einige von ihnen sind mit ihren Vorarbeiten schon sehr viel weiter und wollen den Schadensersatzanspruch nach dem Straßenverkehrsgesetz behandeln. Das sei die spezielle Regelung, die allein in Frage komme. Lex specialis derogat legi generali. Das Spezialgesetz verdrängt die allgemeine Vorschrift. Nein, sage ich. Beide können nebeneinander angewendet werden. A muß nur einmal zahlen. Aber den Schadensersatzanspruch des R kann man sowohl aus dem BGB wie aus dem Straßenverkehrsgesetz begründen. Eine lange Diskussion. Nur allmählich kann ich sie überzeugen. Es sind auch juristisch verschiedene Welten gewesen. Bei ihnen spielte die Argumentation mit der Lex specialis eine große Rolle, bei uns nicht, mindestens nicht im Zivilrecht. Wir prüfen grundsätzlich immer eine Mehrzahl von Ansprüchen mit demselben Ziel nebeneinander. Wir häufeln, sie zielten auf eine einzige richtige Lösung. Zufall? Ich weiß es bis heute nicht. Inzwischen haben sie sich an unsere Methode gewöhnt.