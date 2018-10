Inhalt Seite 1 — Was tun mit der Armee? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Bernhard Wördehoff

Der Golfkrieg hat eine (keineswegs neue) Frage aktuell zugespitzt: Welche Aufgaben haben deutsche Streitkräfte in der Zukunft wahrzunehmen und welche Konsequenzen sind aus einer neuen Definition sicherheitspolitischer Bedürfnisse für die Struktur der Bundeswehr zu ziehen?

Die Diskussion darüber ist ziemlich verworren, kreist im wesentlichen um Rechts- und Verfassungsfragen und muß auf konzeptionelle Vorgaben der Bundesregierung weitgehend verzichten, die sich auch in dieser Frage als überfordert erweist. Ihr auf die Sprünge zu helfen ist verdienstvoll. In diesem Sinne ist trotz aller seiner Mängel das Büchlein zu begrüßen, das Hans-Eckehard Bahr herausgegeben hat. Daß es, weil Mitte vergangenen Jahres konzipiert, weitgehend jene Fragen ausklammert, die mit dem Golfkrieg auch für deutsche Streitkräfte aufgeworfen wurden, ist verständlich. Aber der Ansatz bleibt damit unvollständig. Sicherheit, so hat sich erneut erwiesen, ist nicht regional einzugrenzen und eben noch immer auch militärisch zu definieren.

Dabei ist Bahrs Grundgedanke, Bezugspunkt für die meisten Beiträge des Buches und ZEIT-Lesern bekannt (Nr. 28/90, "Themen der Zeit"), ja durchaus richtig. Denn unter dem Einfluß des Kalten Krieges war Sicherheit stets nahezu ausschließlich militärisch definiert worden. Die Wahrnehmung der Gefahren für die existentielle Sicherheit der Menschheit, wie sie sich durch Ozonloch und Treibhauseffekt kundtun, verlangen andere Antworten, als sie durch Rüstungsarsenale gegeben werden.

Bahrs Büchlein soll also den Blick für die notwendige Konversion auch im Sicherheitsdenken schärfen, wozu das Ende der Ost-West-Konfrontation auf dem europäischen Kontinent geradezu einlädt. Die Beiträge haben dabei die Rolle der Streitkräfte in diesem neuen oder richtiger: erweiterten Verständnis von Sicherheit im Auge. Der Titel des Sammelbandes ist programmatisch zu verstehen: "Von der Armee zur europäischen Friedenstruppe". Diese Programmatik ist mit den vom Golfkrieg aufgeworfenen Fragen nicht gegenstandslos geworden, wie einzelne Beiträge auch durchaus deutlich machen, die uniformierter Autoren zumal.

Da die Mehrzahl der Autoren aber bewährte Streiter der Friedensbewegung sind, weist die Summe der Antworten eine leichte Schlagseite, ein Defizit auf. Das erweiterte Deutschland kann sich in Europa nicht isolieren, und Europa bleibt, wie der Golfkrieg gezeigt hat, von den Konflikten jenseits des Kontinents nicht unberührt, sondern wird vor neue Herausforderungen gestellt. Das trifft zumal für die deutschen Streitkräfte zu. Wie kann ein neues Sicherheitsdenken darauf reagieren? Was beginnen mit Streitkräften, die zur Abschreckung und Abwehr einer Bedrohung geschaffen wurden, wenn sich diese Bedrohung allem Anschein nach verflüchtigt hat?

Die veränderte Situation in Europa und außerhalb seiner Grenzen bedarf eines neuen Sicherheitsdenkens und veränderter Strukturen für die Streitkräfte. Für jenen Teil der Bundeswehr, der sich aus Wehrpflichtigen rekrutiert, wäre eine Aufgabenstellung durchaus denkbar, die im Sinne verschiedener Beiträge im Sammelband neben der reinen Landesverteidigung Dienst als europäische Friedenstruppe bedeutet. Jener Teil der Bundeswehr, der bereits heute Berufsarmee ist, wäre im europäischen oder UN-Auftrag als Instrument internationaler Sicherheitspolitik vorstellbar und, wie die Welt nun einmal beschaffen ist, notwendig.