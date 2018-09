West 3, Montag, 11. März, 22.30 Uhr: „Das fliegende Auge“ – Michael Ballhaus in Amerika“

In den siebziger Jahren wurde Michael Ballhaus zu einem der gefragtesten Kameramänner in der Bundesrepublik, er arbeitete für Regisseure wie Peter Lilienthal oder Rainer Werner Fassbinder. Nach der Trennung von Fassbinder hielt ihn nicht mehr viel in Deutschland, Hollywood rief, und Ballhaus folgte dem Ruf. Nicht mit fliegenden Fahnen, nicht endgültig, sondern aus konkretem Interesse an Projekten, an Regisseuren, an Arbeitsbedingungen. Ballhaus hat vier Filme für Martin Scorsese photographiert. „Jemand, der mich engagiert, weiß, daß er mehr kriegt als jemanden, der alles richtig beleuchtet“, sagt Ballhaus, „ich verstehe meinen Beruf als Partner des Regisseurs.“ Als solcher wird er in Amerika geschätzt.

Im Film-Portrait von Milan Pavlovic sehen wir Beispiele aus Filmen, die Ballhaus photographiert hat, und wir erfahren, wie es dazu gekommen ist; wir erfahren von dem gründlichen und gut vorbereiteten Team-Arbeiter Ballhaus und von dem, der verwegene Ideen ausprobiert. Wir erfahren, wie es zum Flug um den Kopf der Freiheitsstatue im Vorspann von „Working Girl“ kam – daß Ballhaus die langen Sequenzen liebt, die Nahtlosigkeit, mit der sein fliegendes Auge das Monument umschwebt, um sich unmerklich dem Hudson, dem Riverboat vor der New Yorker Skyline zu nähern, einzutauchen in den Schatten des Bootes, in die Menschennähe der Insassen, die da in der Enge beieinandersitzen. Weite und Enge, die hier zusammengehören und aneinander gemessen werden, faßt diese verwegene Fahrt, diese Zusammenschau in eins.

In einem anderen Film steht jemand nach langem wieder als Regisseur im Mittelpunkt und genießt es sehr – Ballhaus umkreist ihn mit dem Kamerablick: Der Glücksrausch ist im Taumel dieser gefilmten Kreisfahrt. Da ist eine wunderbare und naive Sicherheit, – und aus ihr kommt auch die Sicherheit, das Richtige zu tun, das gleichsam instinktive Gespür des Kameramannes für den Rhythmus, die Komposition der Bilder. Ballhaus, der wundervor unschuldig, beinahe schüchtern wirkt vor der Kamera, weiß wohl, daß es andere, flüchtigere Umgangsformen gibt in Amerika: Man ist sehr schnell nett miteinander, und es geht nicht sehr rief. Aber die macht ihm kein Heimweh. Wenn es die Regisseure und Schauspieler, mit denen er in Hollywood arbeitet, auch in Deutschland gäbe, würde er gern heimkehren. Weil’s aber nicht kann sein

Was ihn an Deutschland stört: „Erfolg ist anrüchig, die Einstellung zum Kommerz ist negativ.“ Sollte beides miteinander zu tun haben, daß es an großen Stoffen, an großen Regisseuren und Darstellern ebenso mangelt wie am Zutrauen zum großen Publikum, das ja niemand ist als: das Volk, die Mehrheit, wir? Sollte es ans an kultureller Identität fehlen, aus der heraus man sich als Künstler ganz selbstverständlich auf die „vielen“ beziehen und an sie wenden könnte? Die Kunst und die Deutschen, ein altes Thema oder gar keines mehr, nachdem deutsche Produktionen so gut wie verschwunden sind und unsere Filme überwiegend von dorther kommen, wo so ungeniert glückliche Menschen wie Michael Ballhaus ein Zuhause gefunden haben. Martin Ahrends