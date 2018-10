Vor einem Jahr wurde Hans Modrow in der DDR abgewählt

Von Nina Grunenberg

Berlin, im März

Da sitzt er, der Ehrenvorsitzende der PDS, im dritten Stock des Karl-Liebknecht-Hauses, dem verrußten und bejahrten Parteisitz der SED-Nachfolgerin hinter dem Ostberliner Alexanderplatz. Mit dem pompösen Zentralkomitee der alten SED hält dieses bescheidene Hauptquartier keinen Vergleich mehr aus, aber dafür hat es ein proletarisches Air, für das Filmemacher viel Geld bezahlen würden. Die Gänge sind eng. Der Aufzug ist alt, das Linoleum abgetreten. Das Büro ist laut und mit unbenutzten Schreibtischmöbeln vollgestopft. Sein einziger Schmuck ist ein Teddybär aus Plüsch, der auf Hans Modrows Schreibtischplatte sitzt.

Im Nebenraum hält Gregor Gysis PDS-Vorstand eine Krisensitzung ab, aber Hans Modrow ist "damit nicht befaßt", wie er eine enttäuschte Besucherin bescheidet, die die Probleme der Partei von ihm gelöst haben möchte. Der 63jährige, der im weißen Hemd mit Schlips am Tisch sitzt, schlank, drahtig und lockerer als zu SED-Zeiten, hat sich Zeit genommen, um auf andere Fragen zu antworten, auf Fragen, über denen er grübelt und die in ihm wühlen, seitdem er am 18. März vor einem Jahr nach der ersten freien Wahl zur Volkskammer von dem CDU-Mitglied Lothar de Maiziere als Ministerpräsident abgelöst wurde; Fragen zu einem Zeitabschnitt, als er noch jemand war: nicht nur die letzte Hoffnung der Honecker-Hinterbliebenen, sondern auch ein Medienstar, der in seiner Rolle als einzige ehrliche Haut des Honecker-Regimes überzeugte.

Es waren nur vier Monate, in denen er die Geschicke der DDR verantwortete. Aber es war die Zeitspanne, in der die Würfel fielen. Als er sich davon überzeugt hatte, daß sich der Staatskonkurs der DDR nicht aufhalten ließ, obwohl seine Koalitionsregierung doch reformwillig war, verschrieb er sich dem Ziel, einen "friedlichen Übergang" zustande zu bringen. Anfang Februar 1990, nach der Rückkehr von Gesprächen aus Moskau, nahm er als erster das Stichwort vom "einig Vaterland" in den Mund. Helmut Kohl war erst der zweite, der es wagte. Zwar hatte die Geschichte eine andere Richtung eingeschlagen, als es Modrow sich vorgestellt hatte, aber sein Verdienst war, es zu merken, als es soweit war. Wird Hans Modrow als einer von Enzensbergers "Helden des Rückzugs" in die Geschichte eingehen?

Die Vergangenheit ist nicht alt genug, die Karten liegen noch nicht alle auf dem Tisch. Aber er ist kein Mann, der deshalb das Gespräch verweigert. Die Einschätzung seiner Verdienste wird von der Rolle abhängen, die die Stasi während seiner Amtszeit spielte. Ihm wird vorgeworfen, er habe ihren Angehörigen den Weg in den Kapitalismus mit Grundstücksmanipulationen, Krediten und großzügig bemessenen Abfindungen vergoldet. Die Stasi-Reform, die er während seiner Regierungszeit anfaßte, hält er im Rückblick selber für einen Fehler, "und zwar in zweifacher Weise: Einmal, weil wir glaubten, mit dem Ministerium für Staatssicherheit leben zu können, und weil uns die Reformierbarkeit des Dienstes nicht abgenommen wurde".