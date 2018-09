Von Michael Schwelien

Jerusalem, im März

Mit einer weitausladenden Geste zeigt Ethel Silverstein auf die Klagemauer, den Hainnah-Rabbah-Komplex zur Erinnerung an die sechs Millionen Opfer des Holocaust, die Altstadt von Jerusalem und weiter auf den Tempelberg mit den Moscheen, die Hügel von Ost-Jerusalem und das dahinterliegende West-Jordanland. "Das geben wir nie auf", sagt die amerikanische Jüdin, eine von Tausenden freiwilliger Helfer zur Beseitigung von Kriegsschäden in Israel. Über den eigenen Außenminister urteilt sie abfällig auf Jiddisch: "Ein Schmock." Und die Frau, die schon während der Scud-Angriffe hierher kam, glaubt die Skepsis, mit der man in Israel James Bakers Nahost-Mission begegnet, richtig einzuschätzen: "Es wird schwerer werden, den Frieden zu gewinnen als den Krieg."

Tatsächlich ist der triumphale Auftritt des amerikanischen Präsidenten vor den beiden Häusern des Kongresses, besonders seine Formel "Land für Frieden", in Jerusalem mit äußerster Zurückhaltung aufgenommen worden. Avi Pazner, der Sprecher von Premierminister Jitzchak Schamir, beeilte sich zwar zu sagen, seine Regierung freue sich darauf, die von George Bush aufgeworfenen Themen mit Baker zu besprechen. Aber Pazner dämpfte zugleich Hoffnungen auf eine Annäherung: "Wie wir es sehen – keine Änderung der amerikanischen Haltung." Einen noch schärferen Ton hatte bereits Außenminister David Levy angeschlagen: "Sie wollen uns unter Druck setzen, aber wir werden vor einer Konfrontation mit den Amerikanern nicht zurückschrecken."

Der Premierminister selber hatte sich vor der Ankunft des Amerikaners in Schweigen gehüllt, aber Schamir, soviel ist sicher, möchte nicht als derjenige in die Geschichte eingehen, der Land, sprich den Gazastreifen, Judäa und Samaria im West-Jordanland oder die Golanhöhen an der Grenze zu Syrien, aufgegeben hat. Über den 75jährigen geht ein Witz um: "Während des Krieges hat der alte zionistische Zen-Meister das Wunder vollbracht, den Amerikanern mit nur einer Hand Beifall zu klatschen; die andere Hand hatten sie ihm ja hinter dem Rücken festgehalten."

Vor dem Baker-Besuch aber hofften die Israelis noch auf eine andere Fähigkeit ihres Premiers. In Regierungskreisen hieß es mit Erleichterung: "Der ist am besten im Nichtstun." Schamir sei zwar bereit, mit jedem zu reden, auch mit Hafis Assad, dem syrischen Präsidenten, und wenn nötig sogar in Damaskus. Doch das bedeute keinesfalls, daß er Zugeständnisse machen werde.

Derweil waren von den ersten Stationen Bakers ermutigende Signale zu vernehmen. Der Emir von Kuwait "erwäge" Israel anzuerkennen; von den Saudis habe er den Eindruck gewonnen, daß sie "neue Dimensionen im Nahen Osten" anstreben, ließ der Texaner in seinen spärlichen Erklärungen herüberschallen. Das Mißtrauen in Israel konnten sie gleichwohl nicht beseitigen. Ein Regierungssprecher: "Wer garantiert uns, daß ein Friedensschluß von heute nicht von einem Diktator von morgen gebrochen wird? Überhaupt, sollen sie doch erst einmal von sich aus den Kriegszustand mit uns beenden."