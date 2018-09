Ein Geständnis

Von Viktor Jerofejew

Die heutige russische Kultur gleicht einem Taucher, den man eilends vom Meeresgrund an die Oberfläche gezerrt hat: Ihr kocht das Blut. Das ist die Krankheit des Übergangs aus der Ewigkeit, wo es keine historische Zeit gibt, in eine Epoche, wo die Zeit nicht ausreicht, um an Ewigkeit auch nur zu denken – keine russische Krankheit, und Rußland, das in seiner ganzen Geschichte erst zweimal daran erkrankt ist, zu fernen Zarenzeiten nämlich, kränkelt inkompetent, blamabel und hysterisch. Aus Bronzestatuen für eine lichte Zukunft verwandeln sich die Russen in lächerliche, hilflose Figuren einer Übergangszeit.

„Rußland lieb’ ich, doch diese Lieb’ ist seltsam ...“ – diese besondere Liebe Lermontows teilen heute viele Russen. Welches Gefühl ihnen gegenüber triumphiert im Westen: Mitleid, Schadenfreude oder Verachtung?

Während ich im vergangenen Jahr, losgerissen von der sowjetischen Kette, allerdings mit einem gewöhnlichen sowjetischen Paß, auf Reisen war und umherflatterte (aus einem Köter in einen Schmetterling verwandelt), von Paris nach San Francisco, von San Francisco nach Honolulu, Venedig oder Frankfurt, hat sich in Rußland vieles verändert.

Der Kommunismus ist beendet. Begonnen hat etwas Undefinierbares. Sich im Westen eine Vorstellung von dem zu machen, was in Rußland vor sich geht, ist praktisch unmöglich, auch wenn man in den gescheitesten westlichen Zeitungen die Moskau-Reportagen der gescheitesten amerikanischen oder französischen oder deutschen Korrespondenten liest. Man beginnt zu verstehen, daß das Ereignis in Rußland nicht so ereignisreich ist wie im Westen.

Es ist verschwommen, amorph und nicht faktographisch, das heißt, es entbehrt klarer Konturen. Verstehen kann man es nur im Kontext der sowjetischen Realität, welche im übrigen eine für das Gedächtnis schnell verderbliche Ware ist, die sich rasch zersetzt, sobald man sich auch nur für kurze Zeit außerhalb derselben befindet. Diese Zersetzung erklärt sich folgendermaßen: Die sowjetische Realität entbehrt des gesunden Menschenverstands in einem Maße (sie besteht zu einem großen Teil aus vollkommenem Unsinn), daß sie schwerlich eine Rekonstruktion zuläßt.