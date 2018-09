Detlev Rohwedder wollte die Wirtschaft seiner alten Heimat retten

Von Heinz Günter Kemmer

Sorglos war er nicht. Sein Haus an der Rheinfront im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel war mit einer aufwendigen Alarmanlage gesichert, die ihn einmal sogar zum Gefangenen in seinen eigenen vier Wänden machte: Detlev Rohwedder und seine Frau Hergard, eine Landgerichtsrätin, mußten Hilfe anfordern, damit sie ihr Haus verlassen konnten. Personenschutz lehnte er dagegen ab, solange er noch bei Hoesch tätig war, akzeptierte ihn aber eher murrend, seit er der Treuhandanstalt in Ostberlin vorstand.

Detlev Rohwedder, der durchaus auf Status bedacht war, hielt die Bodyguards offenbar nicht für ein Statussymbol, sondern für ein Instrument, das seinen persönlichen Freiraum einengte. Es paßte auch nicht zu seinem Naturell, sich fortlaufend Gedanken über seine persönliche Sicherheit zu machen, zumal da er sich bestimmt nicht für ein Symbol des von der RAF bekämpften Systems hielt. Denn die Politik der Privatisierung ostdeutscher Unternehmen war für ihn kein Dogma, sondern der pragmatische Weg, den Wirtschaftsaufschwung im Osten einzuleiten.

Daß er überhaupt an die Spitze der Treuhand kam, verdankte er seinem erfolgreichen Wirken als Sanierer des Dortmunder Stahlkonzerns Hoesch. Der ehemalige beamtete Staatssekretär im Bonner Wirtschaftsministerium erwies sich für das angeschlagene Unternehmen als ausgesprochener Glücksfall. Wer bei Rohwedders Berufung zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von Hoesch geargwöhnt hatte, hier werde ein verdienter Sozialdemokrat auf eine Aufgabe angesetzt, von der er nichts verstehe, unterlag einem doppelten Irrtum. Denn weder handelte es sich bei Rohwedder um einen in der Wolle gefärbten Sozialdemokraten, noch überforderte ihn der Job bei Hoesch. Nach einem Jahr als stellvertretender Vorstandsvorsitzender übernahm er zum 1. Januar 1980 den Vorstandsvorsitz und strafte alle Zweifler Lügen.

Das „Lehrjahr“ 1979 reichte ihm vollauf, sich mit der Technik der Unternehmensführung vertraut zu machen und zu erkennen, warum die Hütten von Hoesch so tief in die Stahlkrise verstrickt waren. Das war möglicherweise auch seinen Vorgängern nicht verborgen geblieben, aber die hatten sich – allesamt kurz vor der Pensionierung stehend – mit der Analyse begnügt und nichts zur Überwindung der Misere getan. Die Verbindung mit dem holländischen Stahlkonzern Hoogovens zum Gemeinschaftsunternehmen war jedenfalls nicht der Stein der Weisen gewesen und hatte eher zu gegenseitiger Paralysierung denn zu einer klaren Strategie geführt.

Bei seinem Amtsantrit hatte Hans Leibkutsch von der Deutschen Bank, der damals dem Hoesch-Aufsichtsrat vorstand, Rohwedder noch bedeutet: „Ihr Schreibtisch steht in Nimwegen.“ Das war der Sitz des Estel-Vorstands, dem Rohwedder seit seinem Eintritt bei Hoesch angehörte. Und der nahm seine Arbeit bei Estel „blauäugig, gutartig und aufrichtig“ auf, wie er später einmal sagte. Bald aber wunderte er sich, daß man bei Estel nichts gegen das Kernproblem des Konzerns tat – die hohen Verluste der auf drei Standorte verteilten Stahlproduktion in Dortmund.