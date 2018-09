Von Gerhard Seehase

Geschwindigkeit macht stolz. Wir wissen das von Autofahrern, die mit mehr als 200 "Sachen" unterwegs sind. In Zukunft werden aber nun auch die neuen ICE-Züge der Bundesbahn mit einer Reisegeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern über die Schienen rasen. Sogar nach Fahrplan. Wir ahnen natürlich, daß unser Geschwindigkeitsstolz einen erheblichen Dämpfer bekommen würde, käme ein solcher ICE immer mit Verspätung an. Womit gesagt ist, daß zu einem schnellen Zug ein schneller Bahnhof gehört.

Der alte Kasseler Hauptbahnhof, ein Kopfbahnhof, war für den Fernverkehr zu langsam. Ein neuer Bahnhof mußte also her, damit die Hochgeschwindigkeitszüge nicht an Kassel vorbeifahren. Er entsteht zur Zeit in Kassel-Wilhelmshöhe, ist auf 400 Meter Länge völlig überdacht, und man darf ihn als den modernsten Durchgangsbahnhof im deutschen Schienennetz bezeichnen.

Am 31. Mai 1991 soll dieser Bahnhof eröffnet werden. Vom 2. Juni an, mit dem neuen Fahrplan, ist er dann für die schnellsten Züge der Deutschen Bundesbahn bereit. Also auch für den ICE.

"Wir werden diese Termine einhalten", sagt Ulrich Langner, "auch wenn wir unter Zeitdruck stehen und es hier immer noch nach einer Baustelle aussieht." Ulrich Langner zeichnet als Bundesbahn-Architekt verantwortlich für alles, was in Kassel-Wilhelmshöhe zum sogenannten Hochbauteil des neuen Bahnhofs gehört. Den imposantesten Hochbau stellt zweifellos das Dach dar, mit dem der Vorplatz an der Wilhelmshöher Allee in einer Höhe von sechzehn Metern überspannt wird. Dieses Dach, groß wie ein Fußballfeld, steht auf 59 unregelmäßig geordneten Pfeilern. Es soll auch dem stärksten Sturm standhalten. "Das Dach ist elastisch, wozu die unregelmäßig gestellten Pfeiler beitragen", sagt Ulrich Langner, "es macht Bewegungen auch bei hohen Windgeschwindigkeiten problemlos mit."

Daß es allerdings einen, wenn auch unbedeutenden, Fehler aufweist, mußten die Bauarbeiter erfahren, als sie eines Morgens im Februar eine geschlossene Schneedecke unter der Konstruktion zu sehen bekamen. Der Wind hatte von der Seite her hineingepustet. Vielleicht ist das Dach, unter dem Straßenbahnen, Autobusse und Taxis ihren Platz haben, doch ein bißchen zu hoch geraten. Wie auch immer, eine architektonische Attraktion für jeden Reisenden ist es allemal.

Die Berliner Architekten Andreas Brandt und Rudolf Böttcher hatten den Entwurf geliefert und von der Stadt Kassel den Zuschlag zum Bau des monumentalen Daches erhalten. Wobei es kaum störte, daß sich Architekturkenner erinnerten, eine ähnliche Konstruktion schon einmal auf Papier gesehen zu haben. Nämlich beim Architekten Heinrich Tessenow (1876-1950), der 1936 den Auftrag bekam, sich an einem Kraft-durch-Freude-Wettbewerb für die Insel Rügen zu beteiligen. Eine Anleihe also, die das Berliner Architektenbüro überhaupt nicht leugnet. Das Tessenow-Dach wurde damals übrigens nicht gebaut.