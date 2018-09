Die unsichtbare Grenze

Vereint; nicht egalisiert: In 21 Folgen der Ost-West-Profile wurde der unterschiedliche Lebensstandard an Beispielen beschrieben.

Letzte Folge: Zwei Wahrsagerinnen

Mona S., Berlin-Prenzlauer Berg

Ich bin wahnsinnig wahrheitsliebend. Wenn jemand zu mir kommt, sage ich ihm wirklich alles, was ich sehe. Das ist manchmal eine irrsinnige Belastung, wenn ich ein unglückliches Schicksal herauslese. Aber es muß sein, ich muß den Klienten schließlich raten, wie sie sich in Zukunft verhalten sollen.“ Mona S. gehört zu den Wahrsagerinnen, die den Menschen in den neuen Bundesländern Karten legen, aus der Hand lesen oder den Lauf der Gestirne zu Rate ziehen, um vorauszusagen, wie es um den Arbeitsplatz steht, die Gesundheit und die Liebe. Der Bedarf ist enorm.

Frau S. hält ihre Anschrift geheim und läßt sich die Briefe der Bedürftigen nur postlagernd schicken, „sonst würden jeden Tag Hunderte vor der Tür stehen“. „Nach Dringlichkeit des Problems“ entscheidet sie dann, wen sie empfängt.

Mona S. ist stolz darauf, die erste (halbwegs) offizielle Wahrsagerin in der DDR gewesen zu sein. Ihre öffentliche Karriere begann 1987 in einem (Ost-)Berliner Klubhaus als Silvesterscherz; wegen ihres Äußeren wurde sie vom Defa-Besetzungsbüro vermittelt. „Dort sagte ich in vier Stunden 61 Menschen wahr, und alles stimmte!“ Das war zu einer Zeit, als den Regierenden Brot und Spiele schon wichtiger schienen als die Reinheit sozialistischer Weltanschauung. Genau ein Jahr später erschien dann auf der Hobby-, Glücks- und Bleigieß-Seite der (Ost-)CDU-Zeitung Neue Zeit das erste große Interview mit ihr. Von nun an wurde sie berühmt. Beim Fasching 1989 im Künstlerclub „Möwe“ prophezeite Mona S. dem unbekannten Rechtsanwalt Gregor Gysi („Sehr fasziniert von seiner Persönlichkeit und konsterniert von dem, was ich sah“): „Sie werden berühmt werden, aber Ihre Partei wird Ihnen hinderlich sein.“ Gysi (skeptisch): „So?“