Von Jochen Kubitschek

Vor Beginn der Arzneimittelbehandlung ist Erschrecken und Unsicherheit programmiert: Der Beipackzettel, der bei uns – anders als beispielsweise in den Vereinigten Staaten – jedem ärztlich verordneten Medikament beiliegt, soll neben der Beschreibung des Medikamentes über Anwendung und unerwünschte Nebenwirkungen informieren. Das ist vernünftig, denn viele Patienten vergessen oder verstehen schlicht nicht, was ihr Arzt bei der Verordnung eines Präparates erklärt. Der mit der Tablettenschachtel verpackte „Waschzettel“ soll sozusagen in letzter Minute, kurz vor der beabsichtigten Einnahme das nachholen und den Patienten darüber aufklären, auf was er sich einläßt. Mit dem Beipackzettel genügt der Pharmahersteller seiner Pflicht zur Risikoaufklärung.

Nach dem Arzneimittelgesetz müssen die Patienten über mögliche unerwünschte Nebenwirkungen eines Arzneimittels aufgeklärt werden. Die wird nicht erleichtert durch den medizinischen Fachjargon. Über das Ausmaß des Risikos der zur Heilung oder Linderung verordneten Medikamente erfährt er nur wenig.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit muß er beispielsweise mit dem Auftreten des ihm natürlich völlig unbekannten Steven-Johnson-Syndroms nach der Einnahme eines Präparates rechnen, das ihm sein Arzt zur Behandlung eines Harnweginfektes verordnet hat? Selten träten die lebensbedrohlichen Veränderungen der Augen- und Mundschleimhäute auf, kann er der Angabe auf dem Beipackzettel entnehmen. Doch was ist selten? Einmal auf 100 oder einmal auf 1 Million Fälle?

Viele Patienten beginnen erst gar nicht mit der Einnahme. Ärzte und mit ihnen die Krankenkassen, die jährlich Milliarden für die Medikamente zahlen müssen, stöhnen deshalb unter mangelnder Compliance der Patienten.

Der niedersächsische Arzt Kuno Winn hat deshalb das für Arzneimittelsicherheit zuständige Bundesgesundheitsamt (BGA) aufgefordert, endlich die Beipackzettel so zu gestalten, daß die nötigen Informationen von allen Patienten auch verstanden werden. Die Pharmahersteller werden nichts dagegen haben, denn Beipackzettel sind für den Haftungsausschluß bei unerwünschten Nebenwirkungen hilfreich. Auf den Gedanken, daß der Patient ein Anrecht hat, vor jeder Therapie Nutzen und Risiken sorgfältig abzuwägen, um dann seine Entscheidung zu treffen, ist noch kaum jemand gekommen. In der operativen Medizin ist der sogenannte Informed Consent längst üblich. Vor jedem Eingriff und vor jeder Narkose muß die stattgefundene Aufklärung schriftlich bestätigt werden. Bei der konservativen medikamentösen Therapie, die durchaus nicht ungefährlich und risikofrei ist, wird das nicht gefordert. So stehen dem Patienten für seine Entscheidung nur ungenügende Informationen zur Verfügung. Das soll jetzt anders werden.

Gottfried Kreuz vom Arzneimittelinstitut des BGA will das für neu zugelassene Arzneimittel ändern. Zukünftig soll beim Auftreten unerwünschter Nebenwirkungen nach „selten“ (unter einem Prozent), „gelegentlich“ (ein bis zehn Prozent) oder „häufig“ (über zehn Prozent) unterschieden werden. Das hört sich gut an und wirkt gewiß auf den Patienten, der ein Medikament mit selten vorkommenden Nebenwirkungen nehmen soll, beruhigend. Das Problem für den Patienten ist aber nur gelöst, seine eigene Risiko-Nutzen-Abschätzung nur dann halbwegs zuverlässig, wenn auch die vom Hersteller und dem BGA mitgeteilten Häufigkeiten unerwünschter Nebenwirkungen zuverlässig wären.