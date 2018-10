Wirtschaftsbuch

Gibt es so etwas? Eine solide wissenschaftliche Untersuchung, die unterhaltend geschrieben ist? Eine Arbeit, die sich in teilweise sehr abgehobene akademische Spezialdiskussionen einmischt und dennoch brandaktuell ist? Eine Arbeit, die Anfängern als Einführung dienen kann und gleichzeitig viele Spezialisten provozieren wird? So etwas gibt’s:

Günter Lambertz:

Bessere Wirtschaftspolitik durch weniger Demokratie?

Ökonomische Demokratiekritik und Theorie der Autokratie; S + W Steuer- und Wirtschaftsverlag, Duisburger volkswirtschaftliche Schriften, Band 6; Hamburg 1990, 207 S., kartoniert, 58,– DM

Lambertz nimmt neueste Modeerscheinungen innerhalb der sogenannten ökonomischen Theorie der Politik aufs Korn. Unter diesem Etikett begannen schon vor etwa 35 Jahren einige Wissenschaftler, politische Entscheidungsprozesse unter die Lupe zu nehmen. Sie gingen dabei – wie in der Ökonomie – von der Annahme aus, daß jeder Teilnehmer am politischen Prozeß ausschließlich seinen eigenen Vorteil verfolgt. Hehre Begriffe wie "christliche Prinzipien" oder etwa auch das "Wohl des Vaterlandes" könne man getrost vergessen.

Nun muß das Gesamtergebnis nicht unbedingt schlecht sein, wenn alle egoistisch handeln. Schon Adam Smith vertrat 1776 die Ansicht, daß ökonomische Systeme gut funktionieren können, wenn jeder nur an sich selbst denkt: "Nicht vom Wohlwollen des Schlachters, Brauers oder Bäckers erwarten wir unser Essen, sondern von deren Verfolgung ihrer eigenen Interessen. Wir wenden uns nicht an ihre Humanität, sondern an ihren Egoismus und wir sprechen nicht von unseren Bedürfnissen, sondern von ihrem Vorteil."