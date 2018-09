Inhalt Seite 1 — Judenfreies Pfarrhaus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heidelberg

Mitte April nimmt an der theologischen Fakultät in Heidelberg ein neuer Assistent seine Arbeit auf. Was auf den ersten Blick nach einer normalen Universitätskarriere aussieht, ist in der Realität eine kirchliche Verbannung. Klaus Müller hat zwar die pastoralen Lehrjahre als Vikar absolviert und ist ordiniert, doch er darf nicht ins Pfarramt: Seine Ehefrau Rachel ist Jüdin, und das mißfällt der Evangelischen Landeskirche.

Klaus Müller, 36 Jahre alt, lehrt nun praktische Theologie, obgleich ihm die Landeskirche die pfarramtliche Praxis verweigert. Der Theologe hatte sich schon in seinen Studienjahren mit jüdisch-christlichen Themen befaßt und beim Studium in Jerusalem Rachel kennengelernt. 1989 heirateten sie. Im Februar 1990 – Müller war wegen einer einschlägigen Dissertation über Noachitische Gebote beurlaubt – stellte ihm seine Kirchenleitung den Bescheid über den Rausschmiß zu. Die Fortsetzung des Dienstverhältnisses wurde widerrufen. Nach Paragraph 36 des Pfarrerdienstgesetzes muß der Ehepartner evangelisch sein. Im Ausnahmefall werden allenfalls katholische Pfarrfrauen geduldet.

In feinstem Amtsdeutsch und mit Ablagehinweisen ("I. Vor Abgang 1,2 II. Nach Abgang 2 Fr, 2Bt, 2 Gy... Text gespeichert bei 6 Hg, Kennwort: M/2Kr/Personal/Müller") wurde Pfarrvikar Müller am 27. Februar 1990 das Aus als Pfarrer verordnet. Es fehlt zwar nicht an kirchlichen Verlautbarungen zum Verhältnis von Christen und Juden, doch das badische Pfarrhaus bleibt "judenfrei". Dabei glauben auch in Baden Christen und Juden an denselben Gott, und dem badischen Landeskirchenrat kann kaum entgangen sein, daß der von Christen angebetete Jesus aus Nazareth ein jüdischer Rabbi gewesen ist – wie Rachel Müller in Galiläa geboren.

1990 hatte nicht nur Müller, sondern auch sein Kollege Gerhard Lob in der rheinischen Landeskirche Schwierigkeiten, weil er eine "nichtarische" Frau ehelichen wollte. Im Rheinland befaßten sich mindestens vier landeskirchliche Ausschüsse mit jeweils zwei Dutzend Ausschußmitgliedern mit dem Fall. Sie fanden schließlich eine Sprachregelung, wonach die Kirchenleitung Lob in den Pfarrdienst aufnehmen kann, wenn seine Anstellung ansteht. Eberhard Bethge, Freund und Biograph des protestantischen Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, suchte im Theologen-Fachblatt Evangelische Kommentare die Gemüter zu beruhigen. Es gehe um "zwei kaum ansteckend sich auswirkende Pfarrer-Eheschließungen". Theologe Bethge: "Wo werden denn auf einmal im nunmehr fast ‚judenreinen‘ Deutschland die Anwärter auf solche Ehen herkommen?"

Die badische Kirchenleitung suchte Pfarrvikar Müller zu trösten, der Widerruf des Dienstverhältnisses bedeute "kein theologisches Urteil über den jüdischen Glauben oder den Ehepartner". Es gehe allein um "eine bindende gesetzliche Vorschrift, die aus dem Amtsverständnis und aus dem Bild des Protestantischen Pfarrhauses hervorgeht". Dabei hat der Landeskirchenrat in Karlsruhe offenbar verdrängt, daß vor fünfzig Jahren die badischen Pfarrkandidaten vor ihrer Übernahme in den Dienst der Landeskirche eine Erklärung unterschreiben mußten: "Ich erkläre, daß ich vorbehaltlos auf dem Boden des nationalsozialistischen Staates stehe..." Verdrängt ist auch, daß die Kirche 1933 den "Arierparagraphen" begrüßt hatte, mit dem Juden aus ihren und Berufen verjagt wurden (gestritten wurde lediglich, ob der Arierparagraph auch innerhalb der Kirche Geltung habe).

Wie schändlich mit den Verfolgten verfahren wurde, zeigt der Blick in eine Dokumentation des Mannheimer Stadtarchivs. Dort ist das Schicksal einer Mannheimer Pfarrwitwe festgehalten, die nach den Nazi-Gesetzen als Jüdin galt und den Davidstern tragen mußte. Der badische Landesbischof lehnte es ab, sich für die Frau beim Reichsinnenminister einzusetzen ("Das Gesetz betrifft eben die Rasse und nimmt auf konfessionelle Verhältnisse keine Rücksicht").