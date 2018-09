ARD, Sonntag, 7. April: "Joseph Goebbels"

Wer hat nicht schon von ihr gehört, der Romanze zwischen dem Reichspropagandaminister und der tschechischen Filmschönheit; man wußte, da war etwas, und der Führer persönlich hat sich ins Mittel gelegt. Eine Liebesgeschichte als Staatsaffaire, so was interessiert jeden. Nun stellt sich heraus, daß die Sirene noch lebt – also nix wie hin, die Kamera in Stellung und die Dame zum Reden gebracht. Und wir werden endlich wissen, was wirklich geschah.

Wissen wir mehr damit? Der Hautgout des Gerüchts ist ja doch ein Sinnesreiz, den wir nicht missen möchten. Wie steril sind dagegen die Tatsachen! Daß Gustav Fröhlich seinen hochmögenden Rivalen geohrfeigt habe, soll gar nicht wahr gewesen sein, wie schade. Und daß die schöne Filmschauspielerin, Lida Baarova mit Namen, kein einziges Staatsgeheimnis gekannt hat, nimmt der Begebenheit noch einmal ihre Würze. Auch hätte man sich Goebbels als Liebhaber diabolisch oder pervers gewünscht, statt dessen war er "sehr neu". Ach nein, es gibt Geschichten, denen die Scheinwerfer eines Filmteams schlecht bekommen. Man belasse sie im Halbdunkel der Legende, das ihnen jene Abgrundtiefe zumißt, die im Tageslicht auf die banale Elle eines Fehltritts zusammenschrumpft.

Ich weiß, das ist eine gefährliche Devise. Die Wirklichkeit muß nicht romantisch, sondern verbürgt sein, und Fernseh-Reportagen sind durchaus dazu da, Licht in verworrene Melangen aus Klatsch und Fama zu tragen. Es verführt aber andererseits das Reporter-Ethos und die dokumentarische Potenz der Kamera zu einem Kult der Authentizität, der manchmal leer läuft. Goebbels hatte was mit der Baarova, Magda Goebbels hatte was dagegen, und Hitler stellte die Ordnung wieder her, da er keine Ehen zu dritt auf höchster Ebene dulden mochte und seinen Chefeinpeitscher zu was anderem bestimmt sah als dazu, mit einer Tschechin in Japan Krawatten zu verkaufen. Das hat man – in der großen Linie – vorher gewußt, und es hätte genügt. Jetzt die Baarova sagen hören: "Ich wußte eigentlich nicht, was Nationalsozialismus ist" und: "Allen ging’s gut" und: "Der Goebbels hat sich wunderbar benommen" – tut das not? Dieser Film erzählt nichts Neues über Joseph Goebbels, er brüstet sich nur mit einem Fund: der 76jährigen Baarova, die uns heute kundtut, daß es auch im Dritten Reich Leidenschaft, Ehebruch und die Übermacht der Staatsräson gab.

Werner Koch und Günther Krause haben das Baarova-Interview angenehm sparsam um Filmszenen und Dokumentarmaterial ergänzt. Sie haben die Geständnisse der alten Dame, ihren Bericht, ihre Rechtfertigungsversuche ("Ich war in einer Falle") zu einer dezenten, nüchternen Tirade montiert. Sie haben aber, fürchte ich, ihre Gewährsfrau und das, was die an Unerhörtem bieten konnte, überschätzt.

Hätten sie ihren Film statt "Joseph Goebbels" "Lida Baarova" genannt und den Schwerpunkt statt auf das Verhältnis mit dem "Herrn Minister" auf ihre Prager Jugend und spätere Gefängniszeit, auf ihre Vita gelegt, es wäre wohl mehr dabei herausgekommen. Über den Klumpfuß wissen wir genug. Und wenn die Baarova heute äußert: "Ich muß sagen, er war ein sehr nobler Mensch", dann ist das in einem Baarova-Film ein bedenkenswerter Befund, in einem Goebbels-Film aber ein, Sarkasmus an der Grenze zum Kotzgeräusch. Barbara Sichtermann