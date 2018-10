Wie aus Recht Unrecht wurde

Von Heinrich Senfft

Vielleicht ist der Verlag an dem Titel schuld: Die Erwartung, man erführe Gründliches auch über die Richter der Weimarer Republik, wird enttäuscht. Denn der Leser wird auf gut 25 Seiten sehr kursorisch durch diese Zeit gejagt, die, das allerdings macht der Autor klar, eminent viel mit der folgenden Nazizeit zu tun hat, in der sich das Justizpersonal – wie die ganze Nation – so wohl gefühlt hat wie nie zuvor, auch in der Kaiserzeit nicht. Daran läßt Angermund schon in der Einleitung keinen Zweifel: 16 500 Todesurteile haben Nazirichter gefällt, "Spuren des Widerstands oder der Verweigerung finden sich hingegen in den Akten der Justiz des Dritten Reichs nur in höchst seltenen Fällen". Was Wunder: Die Mehrheit der Weimarer Richter war und blieb kaisertreu und antirepublikanisch. Allerdings hatten Nachkrieg, Inflation und Herabsetzung der ohnehin bescheidenen Bezüge das gewohnte bürgerliche Lebensniveau der Richter erheblich gebeutelt und ihr Selbstwertgefühl beschädigt.

Loyalität und Zustimmung

Das änderte sich rasch, als Hitler 1933 beruhigende Erklärungen abgab und die richterliche Unabsetzbarkeit garantierte. Schon bei der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes, das für jedermann erkennbar die Weimarer Verfassung im Kern aushöhlte, versicherte der Deutsche Richterbund Hitler der Dankbarkeit und Treue der gesamten Richterschaft. Zu Tausenden bewarben sich Richter sogleich um die Mitgliedschaft in der NSDAP und vergaßen von Stund an alle Empfindlichkeit, mit der sie während der Weimarer Zeit auf Kritik und Angriffe auf ihre richterliche Kompetenz reagiert hatten.

Was machte es da schon aus, wenn jüdische Richter entlassen wurden? Da half doch mancher "Kollege" gerne nach – man war ja immer schon antisemitisch gewesen. Und was machte es aus, wenn SA-Trupps im März 1933 zum Beispiel die Oberlandesgerichte Breslau und Köln besetzten und alle Richter und Anwälte, von denen sie meinten, sie seien Juden, auf die Straße prügelten – oder wenn in diesen Wochen allein in Preußen etwa 25 000 Menschen ohne gerichtliche Kontrolle verhaftet wurden? Beruhigende Worte der neuen Machthaber, die Parteirevolution sei jetzt zu Ende, reichten, ihnen Loyalität und Zustimmung entgegenzubringen. Das wiederholte sich 1934 nach den Röhm-Morden: Jetzt sei man vom SA-Terror befreit, Recht und Ordnung seien wiederhergestellt, meinten nicht nur die Richter.

Tatsächlich stabilisierte sich die Entscheidungsfreiheit der Richter in der folgenden Zeit, aber im September 1935 bekam die Partei sogar ein gesetzliches Vorschlagsrecht in Personalsachen, gegen das sich die Gerichte indes zu wehren suchten. Daß man das aber nicht als Widerstand mißverstehen darf, sagt Angermund keineswegs deutlich; er legt den Schluß nur für den Leser nahe, der ihn auch zu ziehen bereit ist. Der Autor sagt auch nicht expressis verbis, es könne nur mit richterlicher Beflissenheit erklärt werden, daß nach den Säuberungen der Jahre 1933/34 nur noch ganz wenige Richter wegen politischer Unzuverlässigkeit davongejagt wurden. Noch nicht einmal nach Kriegsbeginn, sondern erst nach dem Tode des Reichsjustizministers Gürtner und dem Dienstantritt seines Nachfolgers Thierack im Jahre 1942 änderte sich daran etwas; man sollte Gürtner – auch da fehlt ein deutliches Wort des bloß referierenden Autors – deshalb aber nicht gleich für liberal halten, denn an Eingriffen in die Rechtsprechung hat auch er es – zusammen mit seinem Staatssekretär Freisler – nicht fehlen lassen: zum Beispiel gegen Bibelforscher und "Rassenschänder".