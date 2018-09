Inhalt Seite 1 — Radwechsel auf arabisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Khourik ist im Arabischen das Wort für Wagenheber – wer hätte das gedacht? Und Al-Gautsch, oder so ähnlich jedenfalls, heißt Reifen. Das wissen wir jetzt. So was weiß man natürlich immer erst nachher. Man weiß es indes noch nicht, wenn man im Stadtteil Mahddi im Süden von Kairo mit einer Reifenpanne vorne rechts liegenbleibt, und zwar in einer unbeleuchteten und überdies menschenleeren Straße, da man sich in dieser zurückhaltend ausgeschilderten Gegend verfahren hat. Kein Mensch, kein Licht, kein Wagenheber, kein Ersatzreifen, nur ein arabisches Straßenschild, das wir nicht lesen können, und Katzen, die über Mülltonnen huschen; das sind so Momente, in denen man anfängt, sich unglücklich zu fühlen. Vor allem zwei Fragen drängten sich nun auf. Warum passiert so was immer mir? Und was mache ich jetzt?

Ich machte mich auf den Weg. Man muß dazu wissen, daß mein Orientierungssinn eher schwach ausgeprägt ist; ich versuchte also, mir zu merken, wo die Straße ungefähr lag, und irrte geraume Zeit durch den Stadtteil Mahddi bis an eine etwas befahrenere Straße, wo ich mich bemühte, ein Auto anzuhalten. Das dritte schließlich hielt. Zwei freundliche Herren (des Arabischen kundig, aber nicht des Englischen) saßen darin, waren auch bereit, mir zu helfen, wenn sie nur gewußt hätten, was ich eigentlich wollte. Ich wollte einen Wagenheber und einen Ersatzreifen. Aber ich mußte es auf arabisch wollen. Und jetzt?

Nun gilt Ägypten ja mit Recht als Heimat der Hieroglyphe. Unter den interessierten Blicken der beiden Herren fertigte ich also eine Skizze an, die einen hydraulischen Wagenheber darstellte:

Es war allerdings das erste Mal in meinem Leben, daß ich einen Wagenheber zeichnete, und wer möchte meinen Helfern das tiefe Nichtverstehen verdenken, auf das diese technische Skizze stieß. Der eine war sich nicht ganz sicher, ob ich Geld wechseln oder eine Wasserpfeife wollte, der zweite war sich generell nicht sicher. So nahm ich Anlauf zu einem mehr übergreifenden Bild:

Ein Auto. Den maladen Reifen mit einer kräftigen Pfeilmarkierung versehend, intonierte ich das Geräusch entweichender Luft, das mir noch frisch in Erinnerung war. Zschschsch. Ja! Ah! Ajuwa! Gegenseitiges Schulterklopfen und Zunicken. Meine beiden Helfer luden mich in ihr Auto ein, und wir fuhren sehr lange bis zu einem Eingang mit heruntergelassenen Rolläden. Auf unser wiederholtes Klingeln zeigte sich ein älterer Mann, der sich zunächst unwillig äußerte, der aber, nachdem ihm die Situation erklärt worden war (hier taten sich meine beiden Begleiter vor allem hervor), sofort zu den nötigen Maßnahmen ausholte.

Meine beiden Erst-Helfer wurden herzlich verabschiedet. Ich selbst fuhr mit meinen zwei neuen Helfern zu meinem verlassenen Leihwagen, den ich auch (mehr zufällig) wiederfand. Mit einem Khourik wurde der Gautsch abmontiert, und wir fuhren zurück zur Pannenwerkstatt. Hier nun stürzte sich die geballte Herzlichkeit der orientalischen Großfamilie auf das Problem.

Der Rolladen wurde rasselnd emporgekurbelt. Eine elektrische Lämpchenkette flammte auf. Ein halb abgesägtes Metallfaß, gefüllt mit brackigem Wasser, wurde auf die Straße geschoben, Nachbarn gesellten sich hinzu, es gab Tee, arabische Musik erscholl. Der ältere Mann klopfte mir beruhigend auf den Rücken. Das jüngste Mitglied in dem familiären Pannen-Team, ein vielleicht acht- oder neunjähriger Junge, zerrte den Schlauch aus dem Reifen, pumpte ihn auf, drückte ihn in das Wasserfaß und eruierte die durchlässige Stelle, die er mir triumphierend vorhielt.