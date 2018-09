Eine „normale Koalition“ solle es werden, versprachen Hans Eichel und Joschka Fischer nach ihrem knappen Sieg bei der hessischen Landtagswahl. Rot-grüne Normalität – was das heißt, wurde bei der Wahl des Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche deutlich. Acht Minuten lang herrschte im Wiesbadener Landtag Ungewißheit, ob Hans Eichel die erforderliche Mehrheit erhalten würde: Ein Stimmzettel war übriggeblieben, und alles rätselte, ob jener Parlamentarier, der nicht an der Wahl teilgenommen hatte, aus den Reihen der SPD oder der Grünen kam. Nur eine Stimme weniger, und die „normale Koalition“ hätte in Hessen erst gar nicht das Licht der Welt erblickt.

Es reichte dann doch: Der Nichtwähler kam aus dem CDU/FDP-Lager. Die nervös und bleich gewordenen neuen Regierungspartner fanden zu einer Art gebremster Heiterkeit zurück, die darauf schließen ließ, daß sie auch in Zukunft spannende, ungewisse Abstimmungsverläufe im hessischen Landtag erwarten.

Normalität wird kaum zum Markenzeichen für rot-grüne Bündnisse werden können: geplatzte Koalitionen in Berlin und – vor vier Jahren – in Hessen; Niederlagen in Städten wie Bielefeld, Krefeld oder Düsseldorf; Personalkonflikte und Sachkontroversen, wohin man schaut. Aber ist Normalität überhaupt ein Ziel für Koalitionen von SPD und Grünen, das sich anzustreben lohnt? Sicherlich haben die Wähler von internen Parteiquerelen genug; sie erwarten eine berechenbare und verläßliche Politik mit sozialen und umweltpolitischen Schwerpunkten. Aber Normalität? Dieser Begriff ist zu sehr in den Schatten der Parteiendemokratie getaucht, er steht für Filz, Selbstbedienung, Funktionärsmentalität, isolierte Programmdebatten. Alle Parteien, nicht nur SPD und Grüne, wären gut beraten, sich nicht allzu „normal“ darzustellen. ko.