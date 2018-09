Was der Hoffmann und Campe Verlag für Hans Henny Jahnn tut: nichts

Ist Botho Strauß unter den deutschen Schriftstellern eine unerhebliche Figur? Ist der Büchner-Preis ein Treffer in der Fernsehlotterie? Ist Hans Henny Jahnn ein verstaubter Halbklassiker? Sind 60 000 Mark ein Furz?

Komische Fragen. Der Verlag Hoffmann und Campe in Hamburg sollte sie beantworten. Nehmen wir an, einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller hätte den bekanntesten deutschen Literaturpreis dafür gestiftet, für den verkanntesten Klassiker dieses Jahrhunderts etwas zu tun, was würde dann der Verlag dieses Klassikers unternehmen? Er würde mit diesem Pfund wuchern und Gewinn daraus ziehen, für sich selbst, für seinen Autor, für die Leser.

Nicht so Hoffmann und Campe. Zur Erinnerung: Im Herbst 1989 erhielt Botho Strauß den Büchner-Preis. Die Preissumme von 60 000 Mark setzte er für einen Wettbewerb aus. Die Teilnehmer sollten Jahnns Roman „Fluß ohne Ufer“ lesen und ihre Erfahrung beschreiben. Die sechzig besten Beiträge sollten mit je tausend Mark belohnt werden. Inzwischen liegen etwa 350 Arbeiten vor. Die Jury, bestehend aus den Herausgebern der Hans-Henny-Jahnn-Ausgabe, Uwe Schweikert und Ulrich Bitz, den Schriftstellern Botho Strauß und Michael Krüger sowie einem Mitglied der ZEIT, freut sich und stöhnt über die Kartons mit Manuskripten. Sie wird im Laufe des Sommers ihre Entscheidung bekanntgeben.

Und was tut der Verlag? Nichts. Was hat er getan? Nichts. Er hat sich bei Botho Strauß nicht bedankt, er hat dessen Initiative nicht unterstützt, er hat mit Hilfe von Anzeigen, Prospekten und Lesungen nicht dafür gesorgt, daß die kleine Jahnn-Gemeinde größer werde. Der Verlag denkt nämlich, daß er für Hans Henny Jahnn mehr als genug tue, indem er teures Geld in die wissenschaftliche Ausgabe steckt. Und deshalb ist ihm die Aktion von Botho Strauß offenbar peinlich.

Diese Jahnn-Ausgabe, ein zeitaufwendiges Unternehmen, von dem man nur hoffen kann, daß es bis zum 100. Geburtstag im Jahr 1994 abgeschlossen sei, ist in der Tat ein Verdienst des Verlages, sein einziges nämlich. Der Roman „Fluß ohne Ufer“, drei Bände mit 2700 Seiten, die Fragmente und den wissenschaftlichen Anhang eingerechnet, kostet 350 Mark. Das können sich Bibliotheken, Institute und ein paar Liebhaber leisten. Der Verlag war nicht willens, eine preiswerte Sonderausgabe aufzulegen, nicht imstande, einen Taschenbuchverlag zu gewinnen, damit wenigstens Teile des Jahnnschen Werkes unter die Leute gebracht würden. In den Buchläden gibt es nichts außer der wissenschaftlichen Ausgabe.

Und nun kommt der Hintertreppenwitz der Affäre: Nicht einmal diese teure Ausgabe von „Fluß ohne Ufer“ ist derzeit lieferbar. Seit Ende des vergangenen Jahres ist der erste Band vergriffen. Ein Nachdruck wird nicht vor Juni zur Verfügung stehen. Der Verlag hat die Chance, die Botho Strauß ihm gab, nicht nur nicht genutzt, sondern er betreibt objektiv Sabotage. Botho Strauß ist darüber empört: „Das ist ein Skandal – und ein weiteres trauriges Kapitel in der unglückseligen Verlagsgeschichte von Hans Henny Jahnn.“ Nie gab es für diesen Autor einen Rowohlt, Suhrkamp, Piper, Unseld, der sich ausdauernd für ihn engagiert hätte, der kontinuierlich eine Leserschaft herangezogen hätte.

„Fluß ohne Ufer“, einer der bedeutendsten und gewaltigsten Romane dieses Jahrhunderts, ist nicht anstrengender zu lesen als Musils „Mann ohne Eigenschaften“, nicht länger als Prousts „Recherche“, nicht schwieriger als der „Ulysses“ von Joyce. Aber kaum einer kennt ihn. Und das eben liegt unter anderem auch an Hoffmann und Campe, den als literarischen Verlag zu bezeichnen reiner Euphemismus wäre. Ein toter Klassiker (Heinrich Heine) und ein lebender (Siegfried Lenz) ergeben noch keine intellektuelle und literarische Physiognomie. Wo sind die bedeutenden Autoren, die aus dem Harvestehuder Weg gekommen wären? Bestseller werden dort produziert, Psychobücher, Politkrimis, schnell gedruckte und schnell verkaufte Ware. Das ist kein Haus für Hans Henny Jahnn. Lebte er noch, müßte man ihm raten, schnellstens den Verlag zu wechseln. Aber Jahnn ist tot, und daß er es bleibt, dafür sorgt Hoffmann und Campe. Ulrich Greiner