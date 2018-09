Daimler-Benz fordert eine Beschränkung der Rüstungsexporte – die Regierung stellt sich taub

Von Karl-Heinz Büschemann

Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann (FDP) war rundherum zufrieden: „Das ist ein wirksames Instrument zur Verhinderung illegaler Rüstungsexporte.“ Er meinte damit jenes Gesetz, das kurz nach dem Ende des Golfkriegs vom Bundestag verabschiedet worden ist. Es soll dafür sorgen, daß künftig illegale deutsche Exporte eingedämmt werden, dank derer der irakische Diktator Saddam Hussein zum Beispiel seine Giftgasfabriken aufbauen konnte. Mindeststrafen wurden erhöht, das Zollkriminalamt darf demnächst Briefe öffnen und Telephongespräche abhören, wenn der Verdacht besteht, daß eine Firma krumme Geschäfte mit Kriegsgerät macht.

Mit dem neuen Gesetz sind freilich nicht alle glücklich – auch die legale Ausfuhr von Waffen soll straffer geregelt werden. Ausgerechnet der größte deutsche Rüstungskonzern wendet sich an die Bundesregierung und bittet de facto, bei seinen Exportgeschäften noch stärker als bisher beschränkt zu werden. Edzard Reuter, Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG, die sich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre durch die Zukäufe von Dornier, MTU, AEG und Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) vom reinen Autohersteller zum Mischkonzern mit starkem Rüstungsbereich wandelte, verlangt: Die Ausfuhr von Waffen, aber auch von Produkten, die zivil wie militärisch genutzt werden könnten, solle drastisch begrenzt werden. „Exporte dürfen nicht in Länder gehen, bei denen auch nur der geringste Zweifel an der politischen Verläßlichkeit besteht“, fordert der Daimler-Chef. Allerdings dürften solche Beschränkungen nicht nur die deutsche Industrie treffen; sie müßten in Europa vereinheitlicht werden, damit für alle gleiche Bedingungen gelten. Der jetzige Zustand, so schrieb Reuter in einem Brief an Bundeskanzler Kohl wie an den EG-Kommissionspräsidenten Jacques Delors, sei „wirtschaftlich für die betroffene Industrie nicht tragbar“.

Mit ähnlichen Worten sekundiert dem Daimler-Chef auch der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Heinrich Weiss, der für Kriegswaffenexporte eine Lösung auf UN- oder auf Nato-Ebene fordert: „Frankreich und Deutschland haben völlig unterschiedliche Exportbestimmungen für das gleiche Produkt. Das kann nicht angehen“, kritisiert der BDI-Chef.

Warum der Daimler-Benz-Konzern – dessen Tochtergesellschaft Deutsche Aerospace (Dasa) mit ihren insgesamt rund 60 000 Beschäftigten für sechzig Prozent der deutschen Rüstungsindustrie steht – so vehement für eine strenge Regelung streitet, ist durchaus erklärlich. Denn in diesem für sie noch neuen Geschäft haben die Stuttgarter Automanager bittere Erfahrungen gemacht, die ihnen in ihrem Stammgebiet erspart geblieben waren. Kaum war der Golfkrieg ausgebrochen, mußten sich die an eine so harsche Kritik nicht gewöhnten Autobauer als Kriegsgewinnler beschimpfen lassen und Mahnwachen mit Kerzen und Transparenten vor ihren Werkstoren zur Kenntnis nehmen.

In Presse, Funk und Fernsehen hieß es, die heutige Daimler-Tochter Dornier hätte Anfang der achtziger Jahre – vor ihrer Übernahme durch den Konzern – Alpha-Jet-Kampfflugzeuge an den Irak geliefert. Außerdem hätte MBB – ebenfalls vor dem Kauf durch die Stuttgarter – Hubschrauber an Saddam Hussein veräußert. Und als der Golfkrieg zu Ende war, machte die Nachricht Schlagzeilen, daß über hundert Staatsanwälte und Zollfahnder bei Daimler-Benz die Büros führender Mitarbeiter durchsuchten: Der Konzern steht im Verdacht, 26 Tieflader, die für den Abschuß der Scud-Raketen genutzt worden sein könnten, an den Irak geliefert zu haben.