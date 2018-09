Von Ralf Hoppe

Vielleicht hat der, der in einem Luxushotel wohnen darf, Gott nicht so nötig. Wenn der Besucher am Abend den mächtigen Hotelturm betrat, dann schwangen gläserne Flügeltüren lautlos auf, und wohltemperierte Kühle empfing ihn in der mit weißem Marmor ausgekleideten Halle. Der Fahrstuhl hatte wunderbar polierte Messingtüren und fuhr den Besucher sanft empor in den zwanzigsten Stock. Auf dieser Etage lag sein Zimmer, Room 2020. Der Hotelgast trat auf den Balkon und genoß den Ausblick: tief unten der hellblau leuchtende Rhombus des Hotelpools, dahinter der Nil, breit und braun, und die Brücke über den Fluß und die Scheinwerfer der Autos, die in der Dämmerung über die Brücke fuhren und abbogen in die corniche, die Uferstraße. Das Ramses-Hilton in Kairo, 36 Stockwerke hoch, ist ein Hotel gehobenen europäischen Standards – eben ein Luxushotel. Und Gott?

Vielleicht hat Ahmed, der nie in einem Luxushotel wohnen durfte, Gott nötiger. Ahmed ist Wächter an der Al-Azhar-Moschee. Er ist Mitte vierzig, trägt einen braunen, vielfach geflickten Kaftan und, in diesen Tagen jedenfalls, immer nur dies eine ungleiche Paar Schuhe. Ahmed lebt mit seiner Familie in einem Haus in einer engen Seitenstraße unweit der Moschee, zwanzig Taximinuten und Welten entfernt vom Ramses-Hilton.

Die Wände in der Wohnung, die sich Ahmeds Familie mit einer anderen Familie teilt, zweieinhalb Zimmer für sehr viele Menschen, sind grün getüncht und fleckig. Von der durchgebogenen Decke baumelt eine funzelnde Glühbirne, in dem kleinen Raum hängt ein betäubender Geruch, weil Ahmeds Frau den Steinfußboden gerade mit Dieselbenzin geschrubbt hat, gegen Ungeziefer. Was Ahmed im Monat verdient, reicht gerade für Miete, für Bohnen und Brot und Tee. Ahmeds Leben – und das seiner Frau und seiner Kinder – ist hart und karg. Aber Ahmed glaubt an Gott. An Allah, den Barmherzigen, den Allwissenden, den Erhalter aller Welten.

Östlich des Al-Azhar-Komplexes und des armseligen Viertels, in dem Ahmed wohnt, erheben sich die Moquattam-Hügel mit der Totenstadt, wo wohnungslose Kairoer in alten Grabkammern leben und Abfallhalden elendig in der Sonne stinken. Gegenüber von Universität und Moschee, jenseits der verkehrsdurchtosten Šeria-Al-Azhar, liegt der Khan el-Khalili, der größte Bazar der Stadt. Ein Tunnel, dessen Eingänge belagert sind von Bettlern ohne Beine, führt von der Moschee unter der Straße hindurch. Der Khan el-Khalili ist in normalen Zeiten eines der Touristenziele, doch die Touristen sind in diesem Jahr ausgeblieben, und so kaufen nur die Kairoer: Fußabtreter, Petroleumlampen, Pfauenfedern für die Kinder, Besen, Tee, Fische, auf denen dicke Fliegen sitzen.

So liegt die Moschee in diesem Dreieck aus Totenstadt, Bazar- und Armenviertel, und das ist womöglich mehr als ein städtebaulicher Zufall. Die „Azhar“, die „Prachtvolle“, die „Blühende“ und „Herrliche“, Entscheidungszentrum und Machtfokus der sunnitischen und damit fast der gesamten islamischen Welt, Universität mit über tausendjähriger Geschichte, eine islamische Kombination aus Sorbonne, Vatikan und Salamanca und Ausgangspunkt etlicher religiös-politischer Revolten im Nahen Osten – Al-Azhar ist fest umschlossen von dieser brüllenden, staubigen, maßlosen Wirklichkeit. Der Besucher aus Europa, der vor dem fayencengeschmückten und von Abgasen geteerten Hauptportal der Moschee steht, auf einer Plastikmatte, die Schuhe in der Hand und gerade im Begriff einzutreten – dieser etwas ratlose Fremde fragt sich, ob nicht alles hier unauflösbar ineinander verschränkt ist. Ob sich nicht alles bedingt: diese fremde Religion mit ihrem unbegreiflichen Trostvorrat und dieser ebenso unbegreiflich trostlose Alltag. Ahmeds tristes Leben – und Ahmeds Gott.

Für sechs Pfund, drei Mark, bekommt der Besucher einen Coupon, eine Broschüre über den Islam und ein Fach für die Schuhe zugewiesen. Dann tritt er ein. Marmorweiß gleißend liegt der von Alabastersäulen gerahmte Innenhof in der Mittagssonne, 85 Schritte breit, 65 lang. Auf roten Gebetsteppichen verrichten Männer kniend ihre Andacht, einer schläft. Die Architektur ist licht und mathematisch-klar, dabei voller Musikalität und Geborgenheit. Nach Osten schließt der große Gebetssaal an den Innenhof an. Von der Kuppeldecke und den dunkel gebeizten Balken hängen gläserne Weihrauchpfannen. Der Fuß versinkt in den roten Läufern, die Saum an Saum den Boden decken. Aus den mit Schnitzwerk vergitterten Luken fällt Sonnenlicht auf das Teppichrot: ein leuchtender, langsam wandernder Fleck im Halbdunkel. Unter dem mihrab, der holzgeschnitzten Predigerkanzel, sitzt eine Gruppe junger, bärtiger Männer; einer, in grüner Trainingsjacke, hat die Augen geschlossen und rezitiert in gepreßtem Singsang Suren aus dem Koran.