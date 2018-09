Es dämmert, es dämmert. Staatssekretär Otto Schlecht, seit Karl Schillers Zeiten graue Eminenz der Politik im Bundesministerium für Wirtschaft, erläuterte: „Die Talsohle der Strukturanpassungskrise [in der Ex-DDR] ist tiefer und breiter, als wir ... im letzten Herbst annahmen. Ich wage gleichwohl die Prognose, daß im Laufe dieses Jahres das Gröbste durchgestanden sein und der dynamische Aufholprozeß ab 1992 an Breite und Stärke gewinnen wird.“ Kein Wort mehr von dem albernen Streit zwischen dem ehemaligen Wirtschaftsminister Helmut Haussmann und den wirtschaftswissenschaftlichen Instituten, ob der Aufschwung im Frühjahr (Haussmann) oder im Sommer 1991 (Institute) die neuen Länder ergreifen würde. Nur der Kanzler bekundet noch im Fernsehen, in den neuen Ländern würden in „drei, vier, fünf Jahren vergleichbare Lebensverhältnisse“ herrschen wie in den alten.

Recht hat Schlecht, wenn er vorsichtig formuliert, „daß eine durchgreifende Tendenzwende bei Investitionen und Produktion – mit entsprechender Zeitverzögerung – auf dem Arbeitsmarkt wohl nicht vor 1992 eintreten wird“. Diese Formulierung läßt eben offen, ob 1992 oder später, und stellt klar, daß der Staatssekretär nicht schon für das nächste Jahr mit einer nennenswerten Zunahme der dann extrem niedrigen Beschäftigung in den neuen Bundesländern rechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes herrscht dagegen noch Illusion.

Das offizielle Bonn sagt kein Wort auf die Frage der Ostdeutschen, wie lange sie – nach der Tendenzwende – auf einen wettbewerbsfähigen Arbeitsplatz werden warten müssen; Lohn- und Gehaltsempfängern wird angekündigt, bis 1994 (also bis zur nächsten Bundestagswahl, wenn es im normalen Turnus gehen sollte) seien die Tariflöhne im Osten so hoch wie im Westen. Keiner sagt den Menschen, wie viele von neun Millionen Arbeitnehmern dann in den Genuß dieser Löhne kommen werden und wie viele nur 63 Prozent davon als Arbeitslosenunterstützung beziehen oder mit den letztlich vom Bund zu tragenden Liquiditätsspritzen der Treuhandanstalt durchsubventioniert werden.

Die Psychologen der Wirtschaftspolitik sind in einem Dilemma. Einerseits wollen sie den Ostdeutschen Mut machen, gleich richtig anzufangen, und malen deshalb rosige Gemälde, auf denen tausend Blumen blühen. Die Betroffenen aber interessieren sich weniger für den Zeitpunkt der allgemeinen Tendenzwende als vielmehr dafür, wann es ihnen tatsächlich und ganz persönlich besser gehen wird. Diejenigen, die sich in drei, vier, fünf Jahren einen sicheren Arbeitsplatz erhofft haben, werden eines Tages in ihrer Enttäuschung genauso über die Politik herfallen wie diejenigen, die heute noch glauben, daß der Zuschlag zur Einkommensteuer Ende 1992 entfallen könnte. Was machen dann die Mutmacher?

Dann wird es schlimm werden für die Politpsychologen der unrealistisch kurzen Zeithorizonte und der zu knapp bemessenen Solidarität. Die westdeutschen Steuerzahler werden klagen: „Das Geld war da, die Arbeit war da, die Menschen waren da“, aber die Ostdeutschen haben nichts Rechtes draus gemacht. Die so Gescholtenen im Osten werden erwidern, die Bundesregierung hätte weniger Hoffnungen wecken sollen, da sie sich vor der Bundestagswahl 1990 schon einmal so wirkungsvoll getäuscht habe. Schließlich kann Ostdeutschland nach vierzig Jahren SED-Wirtschaft und dazu noch einer Aufwertung um 300 Prozent bei schlagartiger Öffnung der Märkte – die selbst Südkorea, das Wachstumsparadies westlicher Prägung, umgebracht hätte – nicht binnen einer Legislaturperiode in eine blühende Region verwandelt werden und zur Spitzengruppe der Weltwirtschaft aufrücken. Viel Geld hin, viel Geld her – die Financial Times schrieb: „Weitere Selbstgefälligkeit kann den Traum der Vereinigung zu einem politischen und ’ökonomischen Alptraum machen, nicht nur für Deutschland, sondern ebenso für dessen Nachbarn.“

Wirtschaftspolitik versucht, mit Zahlen eine bestimmte Psychologie zu verbreiten („In vier Jahren habt ihr unsere Löhne“) oder mit ermunternden Ankündigungen („Im Frühjahr 1991 kommt der Aufschwung“) bestimmte Effekte herbeizureden. Jede Spielart der politökonomischen Aufrüstung der Psychen der Wirtschaftsbürger birgt ein hohes Risiko: Am Ende der angekündigten Frist wird die Ankündigung an Zahlen gemessen, die nicht beliebig interpretierbar sind. Da haben es Außen- und Sicherheitspolitiker leichter: Woran will man ähnlich konkret messen, daß die Welt friedlicher oder sicherer geworden ist?

Es wird fatal für die Mutmacher, wenn sie kaum Mögliches auch noch in zu kurzer Zeit versprechen. Vertrauen wird zerstört, extremistische Verkünder von Patentrezepten fischen in den trüben Hoffnungen, die verantwortliche Politiker nicht hätten nähren dürfen. Noch ist Gelegenheit, realistische Ziele für realistische Zeiträume zu verkünden. Otto Schlecht hat damit angefangen.