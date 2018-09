orbimanie ist die Sache der Japaner nicht. In der vorigen Woche zeigten sie dem Kreml-Herrn schnöde die kalte Schulter. Die Schnödigkeit erklärte sich zum einen aus dem Streit um die vier Inseln vor Hokkaido, deren sich die Sowjets 1945 bemächtigten und an denen sie verbissen festhalten. Zum anderen entsprang sie dem sehr nüchternen japanischen Urteil über die Chancen der Reform in der Sowjetunion. Hinzu kam, daß Michail Gorbatschow bei den hartgesottenen Geschäftsleuten Nippons einen kläglichen Eindruck hinterließ. „Als Verkäufer war er eine Niete“, befand unverblümt der Sony-Chef Akito Morita, einer der größten Verkäufer unserer Zeit.

Ein Kompromiß wäre nicht undenkbar gewesen: ein später Friedensschluß nach der Devise „Land gegen Geld“. Vor zwei Jahren hätte Gorbatschow noch die Kraft gehabt, den Streit um die Inseln mit einem Vorschlag zur Güte beizulegen. Vor zwei Jahren, andererseits, hielten die Japaner Gorbatschows Neues Denken noch für ein Täuschungsmanöver; so verpaßten sie die Gelegenheit, den Dialog zu eröffnen.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – in Tokio erfüllte sich diese Sentenz des Kreml-Herrn an ihm selber wie an seinem japanischen Gastgeber. Gorbatschow und Kaifu: Da trafen zwei auslaufende Modelle aufeinander – ohne die Kraft zum Kompromiß. Th.S.