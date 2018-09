Inhalt Seite 1 — Ein Land sucht Sicherheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Janusz Tycner

WARSCHAU. – Mit dem Abzug einer Raketeneinheit aus Pommern beginnt in diesen Wochen das Ende der bewaffneten sowjetischen Präsenz in Polen. Die offizielle KGB-Vertretung in Warschau wurde bereits im März endgültig geschlossen. Nach und nach erhält das Land seine volle Souveränität wieder, und doch sehen viele Polen keinen Anlaß zum Jubeln. Die Freude über die Loslösung vom sowjetischen Imperium wird zunehmend von der bangen Frage nach unserem heutigen sicherheitspolitischen Standort überschattet.

Da wir Polen, aufgrund unserer geopolitischen Lage und der immensen Kosten, uns keine wirkungsvolle bewaffnete Neutralität nach schweizerischem oder schwedischem Muster leisten können, ist dieser Standort nicht schwer zu ermitteln. Das neue, demokratische Polen befindet sich in dem gerade entstandenen Niemandsland zwischen der unberechenbaren Sowjetunion und der Nato. Es ist ein denkbar ungünstiger Platz. Polen, wieder einmal der klassische Pufferstaat, für den im Ernstfall, wie gehabt, nur die Sowjets zuständig sind? Polen, ein durchaus nützliches Land, weil es vielleicht schon bald Hunderttausenden sowjetischer Flüchtlinge den Weg in den goldenen Westen versperren könnte und zugleich für die Nato Distanz zur Sowjetmacht garantiert?

Für den Einsamen, so Nietzsche in seiner "Unschuld des Werdens", sei schon Lärm ein Trost. Leider trifft das für uns nicht zu. Dem Stimmengewirr westlicher Politiker, die sich um die Zukunft Europas Gedanken machen, können wir nur eine einzige, sehr eindeutige Botschaft entnehmen. Wenn die Polen in die KSZE, in die zukünftigen gesamteuropäischen Sicherheitsstrukturen vertrauen, wird ihnen kein Haar gekrümmt werden. Und außerdem, wer, bitte schön, bedroht heute Polens Souveränität?

Darum, so Hans-Dietrich Genscher, Manfred Wörner, George Bush und viele andere, sollen die Polen, die Tschechen, die Ungarn vernünftig bleiben und den Westen ja nicht mit einem Antrag auf Nato-Mitgliedschaft in Verlegenheit bringen. Die Nato-Staaten, so wird uns klipp und klar gesagt, wünschen keine Beitritte. Das Bündnis darf sich nicht in eine Zweiklassengesellschaft aufspalten, nicht in eine Allianz verwandeln, die aufgrund der Aufnahme Polens oder Ungarns plötzlich weniger Sicherheit "produziert". Auch müssen eine neue Spaltung des Kontinents, diesmal entlang der sowjetischen Westgrenze, und die Isolation der UdSSR in Europa vermieden werden. Außerdem würde der Kreml westliche Sicherheitsgarantien für seine abtrünnigen Vasallen als Bedrohung empfinden und sich von der Entspannungspolitik abwenden.

Diese Argumentation ist logisch und einleuchtend – für diejenigen, die sich in der Nato sicher fühlen dürfen. Wer aber beim Schlafengehen das immer lautere Brodeln im Sowjetreich durch die Wand hört, der macht sich natürlich seine Gedanken. Was geschieht, wenn ein sowjetischer Pinochet, den Finger auf dem roten Atomknopf haltend, plötzlich Mitteleuropa wieder zur ausschließlich sowjetischen Einflußsphäre erklärt? Was geschieht, wenn inmitten des russischen Bürgerkrieges sowjetische Truppen die Verfolgung flüchtender litauischer oder ukrainischer Partisanenverbände auf polnischem Territorium fortsetzen? Bei einem Nato-Land wie der Türkei oder Norwegen wäre die Hemmschwelle sehr hoch. Aber beim Pufferstaat Polen?

Der Westen ist über das Geschehen in der Sowjetunion genauso beunruhigt wie wir, tut aber unsere Ängste als Panikmache ab.