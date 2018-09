Inhalt Seite 1 — Geben und Nehmen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus Hartung

Die Vereinigung hat falsch angefangen – mit der Einheit. Es gab keine vertragsförmigen Etappen der Annäherung, die einen Seitenblick auf die ungeheure Dimension des Vorhabens erlaubt hätten. Es gab Einheitsgeber und Einheitsnehmer. Seit der „Herstellung der Einheit“ werden sich die Deutschen beider Himmelsrichtungen fremder. Schon hat die deutsch-deutsche Doppelidentität starre Konturen angenommen: Da trifft der laute, erfahrene, direkte Westler auf den Ostler, der im leisen Schriftdeutsch der letzten Jahre „diesbezüglich“ seinen „Beitrag andenkt“.

Die wachsende Verachtung des Westlers wird nur vom ahnungslosen Mitleid über das Leben im Realsozialismus gebremst; den wachsenden Haß des Ostlers wiederum hält nur die Abhängigkeit in Bann. Beide Deutsche sehen sich so, wie wenn man sich für den Bruchteil einer Sekunde, ohne sich zu erkennen, also ohne den narzißtischen Schutz, im Spiegel sieht – nämlich mies. Der Westler sieht sich rücksichtslos in seiner Gier nach Haus- und Grundbesitz, gnadenlos in seiner Leistungskraft; der Ostdeutsche sieht die innere Lähmung, die glanzlose Beflissenheit und dumpfe Aufsässigkeit. Nicht zufällig flüchtet man sich in das Thema der Stasi-Vergangenheit – da gibt es wenigstens noch ein beruhigendes Verhältnis zwischen Gut und Böse.

Für die westlichen Einheitsgeber heißt Einheit, daß zuviel gezahlt wird; für die Einheitsnehmer heißt sie, daß zuwenig Geld fließt. Jetzt schon überfluten Protestbriefe das Kanzleramt, in denen die Schreiber sich über das Verschleudern der Steuergroschen an die Ostler beklagen. Aus diesem westlichen Ressentiment wird bald eine politische Kraft werden. Die Regierung hat vor der Wahl im Herbst mit ihrer Steuerpolitik gezeigt, wie selbstvergessen sie den Wünschen der (west-)deutschen Mehrheit folgt. Die Bonner Politik ist radikal überfordert, doch sie leugnet die Ahnung ihrer Überforderung fortwährend. Statt dessen wird Hoffnung gefordert, außerdem der „Aufschwung Ost“, mit Datierungen aus dem Handgelenk, versprochen – und dies einer Bevölkerung, die gerade aus der Dauerzukunft des Realsozialismus aufgewacht ist. Gerade Hoffnung ist die Krankheit des Ostens.

Alle ahnen, daß der Sozialstaat nicht konstruiert ist für den Zusammenbruch einer ganzen Volkswirtschaft, daß das „soziale Abfedern“ nicht mehr abfedert, wenn die Arbeitslosigkeit zum Normalfall wird. Wir spüren, daß nicht nur die kapitalistische Rationalität über Ostdeutschland als Diktatur gekommen ist, sondern auch die westliche Demokratie und der Sozialstaat. Wir wissen, daß in der Ex-DDR gegenwärtig der Rechtsstaat Abwesenheit des gesetzlichen Richters und der Sozialstaat langes Warten in Fluren bedeutet.

Jedes Gespräch im Osten zeigt, daß das überwältigende Neue in den Kategorien der Katastrophe erfahren wird. Vom „Flächenbombardement“, vom „Kolonialismus“ wird so selbstverständlich geredet (und leise wird hinzugesetzt, daß nicht alles schlecht war, früher, nicht so schlecht). Und es sind CDU-Politiker, die von einer Situation „wie vor der Weltwirtschaftskrise“ (Kurt Biedenkopf) oder „vom nationalen Notstand“ (Ulf Fink) sprechen – dieselben Politiker, die vom Aufschwung und von der baldigen „Herstellung gleicher Lebensverhältnisse“ reden. Dieses Ineinander von Katastrophenerwartung und Selbstbeschwichtigung, von Kassandra und Gesundbeter, von Zahlen des Zusammenbruchs und Prognosen des Aufbruchs, das ist, wie die Geschichte lehrt, der Vorlauf wirklicher Katastrophen.

Was kann sich ändern, was muß sich ändern? Die Vision der Dinge muß umgekehrt werden. Und das, befürchte ich, trifft die Schwächeren, weil die Stärkeren schließlich ihr Bestes geben. Ich schlage also vor, daß die Ostdeutschen sich als Immigranten im eigenen Land begreifen. Sie sollten auf die Fiktion der Einheit verzichten. Sie sollten den Grundgesetzanspruch auf gleiche Lebensverhältnisse vergessen. Diese Staatszielbestimmung war für den Ausgleich zwischen armen und reichen Bundesländern gedacht und nicht für die Transformation zweier feindlicher Gesellschaftssysteme.