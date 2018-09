Inhalt Seite 1 — Gesehen und vergessen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Joachim Müller

Herr Prince erzählt einen Witz. Sagt der Arzt zum Patienten: „Eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte: Sie werden in einem Jahr tot sein. Die gute: Ich habe gerade eine Affäre mit meiner Sekretärin.“

Herr Prince erklärt seinen Witz. Es gebe nichts zu interpretieren. Es gebe nichts zu deuten. Es gebe nichts zu spekulieren. Er habe nur mit dem Finger auf etwas zeigen und sagen wollen, was es ist. Es ist ein Witz.

Herr Prince erzählt noch einen Witz. Erzählt seit einigen Jahren Witze. Montiert sie mit zerhackstückten Bildwitzen zu wandfüllenden Witzbildern. Und konnte dem Kunstbetrieb nicht verborgen bleiben. „Jokes epitomize the social unconscious widersprach ein einfühlender Kunstzeitschriften-Essay dem Autor des Witzgeschnetzelten, als er sein Tun wahrheitsgemäß so begründen wollte: „Das liegt daran, daß ich hier lebe. Ich lebe in New York. Ich lebe in Amerika. Ich lebe auf der Welt...“

Die Welt ist gerade in Berlin, im noblen Martin-Gropius-Bau, wo Richard Prince in einem Aufgebot von rund siebzig wohlgemuten Kolleginnen und Kollegen für die Kunststimmung am Beginn der neunziger Jahre zeugen darf. Die Stimmung ist merklich abgekühlt. Und die Stimmungsmacher sind andere als noch vor einem knappen Jahrzehnt, als Christos M. Joachimides und Norman Rosenthal schon einmal einer anbrechenden Kunstepoche den Blutdruck maßen. „Zeitgeist“ war ein heißer Befund gewesen. Die Stunde der Maler ohne alle Hemmungen. Ein Ansturm überanstrengter Nervenkunst, die wie die Rockszene damals verkrüppelte Ausdruckswünsche zu donnerndem Urgeschrei verstärkte. „Wild“ – eine ganze Weile hörten die achtziger Jahre auf die eine Parole.

Dann hieß es, der Elan vital habe sich verbraucht. Und die aktuelle Bilanz nun kennzeichnet spürbare Untertemperatur. „Metropolis“ – der Blick der neuen Ausstellung erhitzt sich nicht weiter an den Eruptionen urbaner Subkulturen. Er erstarrt vielmehr vor den glitzernd glatten Fassaden des triumphal durchkapitalisierten und technizistisch perfekten Lebensraums Stadt. Eine Wand, gespickt mit Kosmetikspiegeln (John M. Armleder). Weißlackierte Bilder mit aufmontierten Herdplatten (Rosemarie Trockel). Reiseprospekttaugliche Photos von Flughäfen und Hotelbetten (Fischli & Weiss). Schriftbilder, die ihre Buchstaben wie Betonteile stapeln (Christopher Wool). Love-Story-Signale und -Utensilien, als beträte man das Entree eines Vorstadtkinos, und ein Künstler, der sich selber als „the son of a bitch“ beschreibt (Philippe Perrin). Nie mehr seit den Blütetagen der bürgerlichen Salons im vergangenen Jahrhundert hat sich eine Kunst so kantenlos glatt gegeben, so ohne jeglichen Geheimnisanspruch, kaum an ihrem eigenen Erscheinen interessiert. Eine Kunst von völlig anämischer Gestalt, unempfindlich wie ein Apparat. Keiner bleibt an ihr irgendwo hängen – mit keinem Sinn und schon gar nicht mit einem Gedanken. Kurzzeitreize. Gesehen und schon wieder vergessen.

Hatten die Muskelmaler expressionistischen Angedenkens noch an unmittelbare, authentische Erfahrungen geglaubt, gibt sich die nächste Generation, die keine ganze Dekade später als künstlerische Führungsmannschaft gehandelt wird, vollends ausgeglüht und desillusioniert. Angesichts immer weiter verfeinerter Reproduktions- und Simulationstechniken läßt sich Wirklichkeit offensichtlich nur noch als zuinnerst künstliche begreifen. Sie erscheint derart umstellt vom Substitut ihrer Bilder, daß sie vermeintlich alle eigenständige Würde eingebüßt hat.