Visuelle Poesie aus der DDR Als die Worte noch Bilder waren, gab es beim Lesen viel zu sehen.

Fast nichts davon ist geblieben: ein Männchen auf der Klotür, ein Kreuz in der Kirche, ein Herz auf der Mauer, das auf- und absteigende Flugzeug auf den Wegweisern im Flughafen. Kümmerliche Reste.

Die Dichter, die die Worte mehr lieben als wir anderen Menschen, vermissen die verschwundenen Wörter Bilder besonders. Nicht erst seit Eugen Gomringer und seinem berühmten Gedicht schweigen schweigen schweigen schweigen schweigen schweigen schweigen schweigen schweigen schweigen schweigen schweigen schweigen schweigen haben sie immer wieder versucht, mit den Worten nicht nur etwas zu sagen, sondern auch etwas zu zeigen, das sich nicht sagen läßt. Solche Bildgedichte gab es schon in frühesten Zeiten - Gedichte, die wie das orphische Weltei, wie ein fünfköpfiger Schlangenmensch oder wie das Labyrinth des "Weltlauffs" aussehen sollten. Oder als Schluß- und Höhepunkt der kalligraphischen Dichtung - Gedichte, die nicht mehr wie etwas anderes aussehen wollten, sondern nur noch wie sie selbst. Im "Würfelwurf" von Mallarme irren die Verse schließlich in so wundersamen Linien über die Zeilen, wie es ihnen kein Würfel mehr nachmacht. Endlich waren die Worte ganz unter sich.

Das ist höherer Wahnsinn oder Literaturgeschichte. Ein Lebensthema für Romanistikprofessoren, ein wunderbares Examensthema für verträumte Studenten, ein skurriles Experiment - und eine literarische Einbahnstraße. Die engagierte visuelle Poesie der fünfziger und sechziger Jahre, die mit den befreiten Worten auch die Gesellschaft befreien wollte, machte aus dem Wahnsinn schließlich Schwachsinn. Der Tiefpunkt dieser Poesie - Claus Bremers Gedicht, das mit den zwei Worten "Farbe bekennen" einen roten Stern nachbildet war nicht mehr zu unterbieten. Das Experiment war zu Ende. Die Literatur ging weiter. So haben wir uns das immer gedacht. Jetzt müssen wir es anders denken. Nach dem Zusammenbruch der staatlich betriebenen Literaturherstellung in der ehemaligen DDR erscheinen nun die zuvor unterdrückten und verbotenen "visuellen Gedichte" der ostdeutschen Künstler. Zwar ist in dem jetzt herausgekommenen Band "wortBILD" manches der getrocknete Schnee von vorgestern, hat vieles noch den angestrengten Ernst einer meuternden Schulklasse. Doch die schönsten Bildgedichte revoltieren gegen die experimentelle Schwermut ihrer Vorbilder, kommentieren sich selbst ("merde, kitsch, kitsch"), streichen sich durch, erzählen unerzählbare Geschichten, explodieren zwischen den Zeilen, schicken Sternschnuppen aus, knüllen sich zusammen. Ihnen fehlt überraschenderweise der engagierte Lehrauftrag, das poetische Heilsversprechen, an dem die visuellen Gedichte einst so schwer zu tragen hatten. Sie sind anarchischer, phantastischer und leichtsinniger, als die Konkrete Poesie je war. Sie machen weniger Worte und viel mehr Wirbel. Es gibt wieder etwas zu sehen - in der Dicht- und Kritzelkunst. Iris Radisch Visuelle Poesie in der DDR; herausgegeben von Guillermo Deisler und Jörg Kowalski; Mitteldeutscher Verlag, Halle 1990; 163 S, 22 80 DM