Während der tropische Regenwald mit beängstigender Geschwindigkeit schrumpft, wächst der Dschungel der Publikationen, die sich mit diesem prominenten Öko Patienten befassen. Aus der Fülle an Veröffentlichungen seien im folgenden vier von völlig unterschiedlicher Machart herausgegriffen, die dem Laien die Komplexität des gefährdeten Amazoniens näherbringen.

Empfehlenswert als Einstieg in das Thema ist das Werk von:

Garsten Niemitz (Hrsg ):

Das Regenwaldbuch Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1991; 223 S, 29 80 DM Niemitz, ein angesehener Sachbuchautor und Professor der Biologie an der Freien Universität Berlin, läßt fünfzehn Fachleute mit zum Teil sehr kontroversen Ansichten zu Wort kommen. Neben Politikern wie Willy Brandt (Geleitwort) und Bernd Schmidbauer umreißen engagierte IMweltschützer, Wissenschaftler, Ökonomen, ein Unternehmer der Holzwirtschaft sowie ein Vertreter der Yanomami Indianer in knappen Kapiteln gut verständlich ihren Standpunkt und vermitteln so einen recht soliden Einblick in die vielschichtige Problematik der Zerstörung, Nutzung und möglicherweise Rettung dieses Ökosystems. Fast ausschließlich mit Flora und Fauna beschäftigt sich: Josef H. Reichholf:

Der unersetzbare Dschungel Leben, Gefährdung und Rettung des tropischen Regenwaldes; BLV Verlagsgesellschaft, München 1990; 207 S, Abb, 36 - DM Der Band entstand nach einem einjährigen Forschungsaufenthalt des Zoologen in Brasilien, ist reich mit Farbaufnahmen bebildert und ließe sich bestimmt auch im BiologieunterHcht verwenden. Die Einzigartigkeit des Lebens in dieser Welt aus Wald und Wasser ist unbestritten; Reichholf zieht den Leser in sie hinein, gewissermaßen wie ein kundiger Führer, indem er auch die Abenteuer seiner Expeditionen nacherzählt. Das lädt dazu ein, sich nicht nur mit solchen Absonderlichkeiten wie Schlangen und deren Infrarotaugen zu beschäftigen, sondern auch mit der erstaunlichen wachstumsfördernden Wirkung von Wurzelpilzen. Reichholfs doppeltes Fazit aber mag manchen in Rage versetzen, der glaubt, Amazonien ließe sich sanft erschließen oder der Regenwald selektiv nutzen. Jeder Eingriff hinterlasse nicht mehr gutzumachende Vernichtungen. Selbst in der ärgsten Not des Krieges seien die Menschen davor zurückgeschreckt, ihre Bibliotheken zu verbrennen. Heute aber werde die "genetische Bibliothek"Regenwald achtlos verheizt. Für Reichholf gibt es nur ein überzeugendes Verhinderungskonzept, das rung von Naturflächen. Langfristig werden viele der Kredite an die Länder der Dritten Welt ohnehin als Verluste abgeschrieben werden müssen. Warum sich also nicht diesen Verlust durch ein Verbot der Brandrodung versüßen lassen? Vielleicht kommt das ja sogar am Ende billiger als die Bekämpfung und die Folgen des Treibhauseffekts, den sie mit verursacht.

Peter Baumann, der sich ehedem als Koautor von "Terra X, Rätsel alter Weltkulturen" einen Namen machte, holt weiter aus. Sein Buch Peter Baumann:

Amazonien darf nicht sterben Verlag Carl Ueberreuter, Wien 1990; 184 S, 39 80DM beschreibt nicht nur das Ökosystem in Nordbrasilien. Der Wissenschaftler streift durch die Geschichte der Eroberung der grünen Hölle am Amazonas, er erklärt die Geologie und beschäftigt sich ausführlich mit Vorgeschichte und Kultur der Eingeborenen. Auch ihm ist damit eine Einladung zur Entdeckungsreise gelungen.