Die Sozialdemokraten ließen keine Zeit verstreichen, um ihre neu gewonnene Macht zu demonstrieren. Schon am Morgen nach dem Wahlsieg in Rheinland-Pfalz, der die Unionsparteien um ihre Mehrheit im Bundesrat brachte, zeigte der künftige SPD-Vorsitzende Björn Engholm der Bundesregierung die „rote Karte“ für ihren Plan, die Vermögensteuer abzuschaffen.

In der Tat kann sich keine Regierung unklüger verhalten. Einerseits erhöht sie entgegen eindeutigen Wahlversprechen massiv die Steuern für alle – auch für die Kleinverdiener –, und gleichzeitig erklärt sie, daß sie ihr Wahlversprechen für die Steuerentlastung der Wohlhabenden auf jeden Fall erfüllen werde.

Doch mit ihrem Klischee, die Beseitigung der Vermögensteuer schanze den Reichen und Superreichen nur zusätzlichen Reichtum zu, machen es sich die Sozialdemokraten zu einfach. An der Verteilung des Wohlstandes hat die Vermögensteuer ohnehin nie etwas geändert. Statt simpel nein zu sagen, sollten sie auf den früheren Finanzexperten der SPD-Bundestagsfraktion und heutigen Hamburger Senator Horst Gobrecht hören: Die Vermögensteuer muß verschwinden, weil ihre Grundlage – das völlig untaugliche System der Einheitswerte – wegrationalisiert werden muß. In Finanzämtern und Unternehmen sind nämlich ganze Hundertschaften von Experten nur damit beschäftigt, die Einheitswerte der Betriebsvermögen zu errechnen. Um näher an den tatsächlichen Umfang des Vermögens heranzukommen, werden zu den Buchwerten erst mehr oder weniger willkürliche Zuschläge addiert; dann werden wiederum – quasi als Sicherheitsmarge, um eine Überbesteuerung zu vermeiden – Abschläge abgezogen. Besitzer von Aktienpaketen, deren Wert leicht am Kurszettel abzulesen ist, sind weitaus schlechter dran als Eigentümer von Grundstücken. Deren Einheitswerte machen nur einen ganz geringen Bruchteil des tatsächlichen Wertes aus, so daß selbst Großgrundbesitzer keine oder nur minimale Vermögensteuer zahlen.

Doch die Abschaffung des „unheilbar verkorksten“ (Gobrecht) Einheitswertsystems setzt eine umfassendere Reform voraus, denn an die Einheitswerte sind noch andere Steuern geknüpft. Dabei geht es nicht um Kleingeld, sondern um viele Milliarden. So muß das Problem der Gewerbesteuer gelöst werden – Reformvorschläge, die die bisherigen Ungereimtheiten beseitigen, gibt es genug. Wichtig: Reform heißt nicht automatisch Entlastung. Eine wirkliche Neuordnung möglich zu machen, dafür kann die SPD ihre neue Macht sinnvoll einsetzen. whz