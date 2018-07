Wenn Jürgen Möllemann die Bergleute provozieren wollte, dann hat er das glänzend eingefädelt. Denn just als die Bergarbeitergewerkschaft in Dortmund ihren Kongreß veranstaltete, veröffentlichte die in Dortmund erscheinende Westfälische Rundschau ein Interview mit dem Bundeswirtschaftsminister, in dem er mit gewohnt markigen Sprüchen Zweifel am Bestand des sogenannten Jahrhundertvertrags anmeldete.