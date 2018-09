„Legt weg den etwas eigenartigen Glauben, daß SPD-Politik nur in bestimmten Koalitionen verwirklicht werden kann.“ Rudolf Scharping

rheinland-pfälzischer Ministerpräsident, zu Kritikern der sozial-liberalen Koalition

„Da hierfür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag notwendig wäre und die CDU/CSU militärische Einsätze zulassen will, dürfen wir uns nicht darauf einlassen, die Farbe der Helme in der Verfassung festzulegen.“ Heidemarie Wieczorek-Zeul

SPD-Präsidiumsmitglied, zur Debatte um eine Grundgesetzänderung

„Wir brauchen keine militärische Eingreiftruppe. Was wir brauchen in der Welt von heute, das sind medizinische, humanitäre, ökologische Eingreiftruppen ... Ich bin also gegen eine Änderung des Grundgesetzes.“