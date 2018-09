Warum der Diktator und seine Generäle den Verbündeten im Osten zerschlagen wollten (I.)

Von Karl-Heinz Janßen

"Es ist so, als begänne morgen ein neues Jahr. Morgen wird alles anders aussehen. Und viele Dinge werden uns bestürmen, gegen die wir uns wappnen müssen."

Helmuth James von Moltke, 21. Juni 1941

Unbekümmert hatten sich die jungen Soldaten des 393. Artilleriebataillons zum Schlafen niedergelegt, in irgendeiner Kaserne der Grenzfestung Brest-Litowsk. Auch in dieser kürzesten Nacht des Jahres 1941 würde schon nichts passieren. Hatte nicht ihr großer, genialer Führer Stalin erst vor wenigen Tagen kundgetan, es gebe keinen Krieg zwischen Deutschen und Russen? Ein Donnern riß sie aus dem Schlaf, als der Tag dämmerte. "Bloß ein Gewitter", beruhigte einer die Kameraden. "Ein Erdbeben", hielt ein anderer dagegen. Einem dritten kam die Idee: "Die Deutschen haben Ungarn überfallen!"

Aber ach, an eben diesem Morgen des 22. Juni um 3.15 Uhr fielen sie über die Sowjetunion her. Einfach so – aus heiterem Himmel, ohne Kriegserklärung, heimtückisch, verräterisch, vertragsbrüchig. Auf einer Front von 2000 Kilometern Länge, "von Finnland bis zum Schwarzen Meer", wälzte sich das größte Heer, das man je gesehen hatte, über die sowjetischen Grenzen: mit mehr als drei Millionen Mann, einer halben Million Pferden, 3350 Panzern, 600 000 Kraftfahrzeugen und 2700 Flugzeugen.

Im Sturmlauf sollte es das russische Reich bis zum Ural erobern, ihm seine Bodenschätze, sein Korn und andere Reichtümer rauben. Den Städten und Dörfern drohte Zerstörung, den Völkern Ausrottung und Sklaverei. Die Welt werde den Atem anhalten, hatte der Oberste Befehlshaber selbstgewiß prophezeit. Es sollte der blutigste, der grausamste – und der verhängnisvollste Krieg dieses Jahrhunderts werden.