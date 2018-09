Inhalt Seite 1 — Neuer Schlag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Leicht

Weshalb ist die Bonner Republik zur Kanzlerdemokratie geworden? Weil das Grundgesetz den Regierungschef, so gut es eben noch geht, vor dem vorzeitigen Sturz schützt, vor allem durch das Instrument des konstruktiven Mißtrauensvotums. Das ganze Staatsdenken der Bundesrepublik ist – was Wunder nach dem Untergang der Weimarer Republik – auf Stabilität gerichtet. Die verfassungsmäßigen Vorkehrungen können aber zu Situationen führen, in denen die politische Kraft eines Kanzlers nicht mehr dazu ausreicht, seine rechtliche Position auszufüllen, ohne daß daraus Konsequenzen gezogen werden – mithin zu schleichenden, uneingestandenen Legitimitätskonflikten.

Gewiß, der Bundestag ist im vorigen Dezember auf vier Jahre gewählt worden. Die konservativ-liberale Koalition hat ihre absolute Mehrheit – eine absolute Mehrheit, eine Kanzlermehrheit also, gegen die Union ist aber nicht denkbar, weil die PDS für niemanden als Koalitionspartner in Frage kommt. Insofern ist an der verfassungsrechtlichen Legitimität der Regierung Kohl nicht zu rütteln. Auch haben Landtagswahlen mit Bundestagswahlen unmittelbar nichts zu tun.

Doch von Stimmgang zu Stimmgang – zuletzt am Sonntag in Hamburg, wo die CDU ein weiteres Mal abrutschte und die SPD eine knappe absolute Mehrheit errang – wird deutlicher: Die Kanzlerschaft Helmut Kohls gerät immer mehr zu einem institutionellen Gehäuse, das wie ausgebrannt wirkt. Wenn dieser Gegensatz zwischen der äußerlich unerschütterlichen Position und dem offenkundigen Verlust an politischer Energie und Führung nicht bald abgebaut wird, schlingert das Land in die brisanteste Legislaturperiode der Nachkriegszeit. Eine nur noch künstlich stabilisierte Regierung in den Turbulenzen des deutschdeutschen Einigungsprozesses brächte allen mehr Verlust als Gewinn.

Welche Möglichkeiten gäbe es, aus dieser zwielichtigen Situation herauszukommen?

Die SPD mag sich noch so sehr den Vormarsch-Gefühlen hingeben – für die Bundespolitik bleibt dies von begrenzter Bedeutung. Im Bundesrat könnten die SPD-Ministerpräsidenten seit dem Sonntag zwar 29 Stimmen einigermaßen zuverlässig gegen die Bonner Koalition ins Feld führen, die sich selber nur noch auf 27 Stimmen verlassen kann; der Rest ist durch Überkreuzkoalitionen zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien neutralisiert. Aber die absolute Mehrheit im Bundesrat liegt bei 35 Stimmen – folglich kann keiner mit dem Kopf durch die Wand.

Außerdem ist es nicht unproblematisch, daß die SPD ihre gegenwärtige Stärke vor allem ihrer Mehrheit unter den westdeutschen Ministerpräsidenten verdankt. Wenn es um den Einigungsprozeß als kardinales Problem deutscher Politik geht, sind just diese Amtsträger durch ihren Regional-Egoismus daran gehindert, das große Lied vom Teilen anzustimmen. Daß die sozialdemokratischen Länderfürsten in Bonn stärker auftrumpfen wollen, auch gegenüber der allzu kooperationswilligen SPD-Fraktion, ist eher ein Alarmzeichen.