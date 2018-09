Das „Unternehmen Zukunft“, das Bundesbahn-Gästen ein futuristisches Reiseerlebnis in den neuen und hochgeschwinden ICE-Zügen bescheren soll, scheint sich an ungeahnten Schwierigkeiten festzufahren. Denn nicht etwa Probleme mit der hochsensiblen Computertechnik der High-Tech-Produkte drücken die Bundesbahnen am meisten; der „Aufbruch in ein neues Bahnzeitalter“ droht zu weiten Teilen am menschlichsten aller Bedürfnisse zu scheitern.

Die schnittig gestylten Aborte der pfeilschnellen Schienenflitzer, in denen sogar das Klopapier farblich auf die hellrosa und pastellblauen Kabinen abgestimmt ist, halten dem Andrang des Publikums nicht stand, die Klospülung streikt ein ums andere Mal.

An alle möglichen Imponderabilien war in den jahrelangen Testfahrten gedacht und bei Defekten sogleich für Abhilfe gesorgt worden. Darauf aber, daß die stillen Orte im Probelauf nur selten benutzt wurden, achtete niemand. Nun kann die Dringlichkeitsstufe des Dilemmas nicht mehr geleugnet werden und gute Erkenntnis, da sie zu spät kommt, nützt nicht mehr viel beim Beheben aktueller Nöte. Wie beispielsweise die Idee des Bahnbeamten, den die Süddeutsche Zeitung zitiert: Beim nächstenmal, so meinte der gute Mann, ließen sich vielleicht Bundeswehrsoldaten einsetzen, um einen „Dauerbetrieb zu simulieren“.

Schon sehen wir Bataillone gehorsam ihren Dienst am Mitbürger erfüllen und, brav aufgereiht, einen nach dem anderen hinter der hellblauen oder rosa Tür verschwinden.

Bedenken wir’s recht, dann erscheint der selbstlose Einsatz unserer Friedenstruppe unvermeidlich, denn alles wird noch ärger kommen, als es jetzt schon ist. Wenn erst die ICE-Fahrgäste nicht mehr wegen langer Warteschlangen vor dem Besuch des Bord-Bistros oder des Restaurants zurückschrecken und irgendwann sogar alle Mikrowellenherde in den Bordküchen funktionieren, dann wird sich zwangsläufig der Andrang in Richtung der Toiletten weiter steigern.

Jedenfalls, so ist zu hören, werde in der Frankfurter Bundesbahn-Zentrale derzeit hektisch nach Lösungen gesucht, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Mehrere Vorschläge sollen bereits verworfen worden sein. Beispielsweise die naheliegende Idee, einfach die Boden-’ bleche der Auffangbecken abzuschrauben und wie in den scheinbar überwundenen Zeiten die natürliche Entsorgung wieder einzuführen.

Bis auf weiteres kann auch der Plan nicht realisiert werden, etwa auf der Streckenmitte zwischen Hamburg und München eine Pause einzulegen und außerhalb des Zuges zu erledigen, was im Zug nicht möglich ist. Doch selbst diese Chance wurde vertan: Im funkelnagelneuen Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe haben die Architekten an alles gedacht – nur nicht daran, Toiletten einzubauen.

Bernd Loppow