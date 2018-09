Inhalt Seite 1 — Verpaßte Gelegenheiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Reinhold Rombach

Keiner der Teilnehmer am ZEIT-Börsenspiel braucht sich mit seinen bisher erzielten Ergebnissen zu verstecken. In fünf Monaten erwirtschafteten die Wertpapierexperten Tim Schmiel (Westfalenbank), Elisabeth Höller (Dr. Höller Vermögensverwaltung) und Hedda Bühner (Prudential Bache) immerhin Gewinne von 11, 20 und 26 Prozent. Das ist sicher mehr, als sie zu Beginn des Spiels, als ein ausgesprochener Börsenpessimismus vorherrschte, erwartet haben. Mit etwas mehr Mut hätten die Erträge allerdings noch deutlich höher ausfallen können. Immerhin sind die Kurse der wichtigsten Weltbörsen seit Beginn dieses Jahres um durchschnittlich 31 Prozent nach oben geklettert. Den drei Börsenprofis war jedoch die Sicherheit wichtiger als die riskante Spekulation. Und diese Strategie wird vorerst auch beibehalten. Elisabeth Höller hält nach wie vor vierzig Prozent ihres Startkapitals in der Kasse. Und Hedda Bühner hat ihre Barreserven gerade auf 32 000 Mark aufgestockt.

Grund zum Ärgern hat indes der einzige Mann in der Runde. Tim Schmiel von der Düsseldorfer Westfalenbank hatte mit den Aktien der beiden deutschen Maschinenbaufirmen Traub und Jagenberg zwar deutliche Gewinne erzielt. Doch hat er es versäumt, sich rechtzeitig von diesen Werten zu trennen. Inzwischen sind die Erträge wieder im Sande zerronnen und haben sich im Falle Jagenberg sogar in einen leichten Verlust gewandelt.

Die schlechte Kursentwicklung von Jagenberg ist offenbar eine Folge der nicht ganz zufriedenstellenden Unternehmensergebnisse. Der zu Rheinmetall gehörenden Gruppe geht es längst nicht mehr so gut wie noch im Vorjahr. Die Papierindustrie, Hauptkunde von Jagenberg, befindet sich am Ende eines Booms, wie der zurückgehende Auftragseingang signalisiert. Nach den überdurchschnittlichen Zuwachsraten der Vorjahre sind in dieser Branche Überkapazitäten aufgebaut worden, die jetzt auf die Preise drücken.

Freude bringen Tim Schmiel nur noch die Aktien von Fokker und Allianz Leben. Der Düsseldorfer Anlagestratege denkt speziell im Fall des niederländischen Flugzeugbauers darüber nach, den Buchgewinn von gut 34 Prozent in einen echten Verkaufserlös umzuwandeln. „Die Fehler bei Traub und Jagenberg möchte ich nicht wiederholen“, meint Schmiel selbstkritisch. Doch den Worten müßten noch die Taten folgen, soll der mittlerweile schon beträchtliche Abstand zu den Mitstreiterinnen alsbald verringert werden.

Energisch zur Tat schritt indes Hedda Bühner vom Brokerhaus Prudential Bache. Couragiert verkaufte die Münchnerin vergangenen Freitag, also einen Tag nach unserem Bewertungsstichtag, ihren gesamten Bestand an amerikanischen IBP-Aktien. „Ich löse die Position lieber jetzt ohne Schaden auf, als später möglicherweise auf Verlusten zu sitzen“, begründet sie ihre Entscheidung. Zwar glaube man bei Prudential Bache immer noch daran, daß sich der Mehrheitsgesellschafter Occidential Petroleum bald von dem Fleischverarbeiter IBP lösen wird, wenn nur ein passender Käufer gefunden ist. Andererseits wird der angepeilte Übernahmekurs von 33 Dollar auch schon in Börsenkreisen eher als zu hoch eingestuft.